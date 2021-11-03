https://ria.ru/20211103/sandu-1757561016.html
Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса
Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса - РИА Новости, 03.11.2021
Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки за поддержку во время газового кризиса и выразила надежду на усиление молдавского... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:59
2021-11-03T14:59
2021-11-03T14:59
сша
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки за поддержку во время газового кризиса и выразила надежду на усиление молдавского энергетического сектора.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесную работу по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку", - написала Санду в Twitter.До того как Молдавия сумела достичь договоренности с российским "Газпромом", страна обратилась за помощью к властям других государств. Румыния и Украина одолжили республике газ для поддержания давления в газопроводе, Евросоюз выделил грант в размере 60 миллионов евро. Кроме того, Молдавия закупила небольшие партии газа у Польши, Украины и Нидерландов.Договоренности о дальнейших поставках российского газа в Молдавию обсуждались на уровне двух государств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который возглавлял молдавскую делегацию на переговорах с "Газпромом", заявил, что ему ничего не известно о помощи Запада для республики в процессе переговоров. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что слышал слухи о якобы попытках западных партнеров повлиять на Россию, чтобы помочь Молдавии, но не может подтвердить их достоверность.
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сша, молдавия, румыния, евросоюз, газпром, майя санду, молдовагаз
Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса