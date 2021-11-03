https://ria.ru/20211103/samolet-1757597551.html

Все люди, находившиеся на борту разбившегося Ан-12, погибли

Все люди, находившиеся на борту разбившегося Ан-12, погибли - РИА Новости, 03.11.2021

Все люди, находившиеся на борту разбившегося Ан-12, погибли

Все, кто находился на борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12, погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:15

2021-11-03T17:15

2021-11-03T19:29

происшествия

иркутская область

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

ан-12

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 3 ноя — РИА Новости. Все, кто находился на борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12, погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется", — сказал он.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.В посольстве Белоруссии агентству заявили, что в авиакатастрофе погибли трое граждан республики. По данным Минтранса, в экипаж входили семь человек, также два россиянина и два украинца.Глава региона подтвердил, что самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", которая выполняла перевозки на российских внутренних рейсах. Ее также задействовали для транспортировки грузов.Самолет, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Как сообщили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/katastrofy-1757596579.html

иркутская область

иркутск

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происшествия, иркутская область, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, ан-12, игорь кобзев