https://ria.ru/20211103/samolet-1757564872.html

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, потерпел крушение при заходе на посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:20

2021-11-03T15:20

2021-11-03T19:31

происшествия

якутск

иркутск

ан-12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, потерпел крушение при заходе на посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Воздушное судно пропало с радаров около 14:50 "в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха".По предварительным данным, два человек погибли, судьба еще пяти остается неизвестной.Принадлежность воздушного судна выясняют. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, самолет эксплуатирует белорусская авиакомпания "Гродно".Спасатели прибыли на место происшествия, самолет горит.

https://ria.ru/20210922/an-26-1751279069.html

якутск

иркутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, иркутск, ан-12, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение самолета ан-12 под иркутском