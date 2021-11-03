https://ria.ru/20211103/rossiya-1757525556.html
В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о присутствии войск у границы
В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о присутствии войск у границы - РИА Новости, 03.11.2021
В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о присутствии войск у границы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о сохранении Россией военного присутствия у границы, отметив, что РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:39
2021-11-03T12:39
2021-11-03T12:54
россия
безопасность
украина
дмитрий песков
министерство обороны украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о сохранении Россией военного присутствия у границы, отметив, что РФ на своей территории делает то, что считает необходимым."Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым", - сказал он журналистам.Минобороны Украины ранее со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.В понедельник американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Песков заявлял, что передвижение военной техники и военных по своей территории - исключительное дело России: она не угрожала и никому не угрожает, но на фоне агрессивных действий НАТО принимала и принимает меры для своей безопасности. Публикацию Politico о российских военных на "границе" с Украиной он назвал некачественным вбросом, который не стоит траты времени и комментариев.
https://ria.ru/20211102/granitsa-1757460896.html
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россия, безопасность, украина, дмитрий песков, министерство обороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:39 03.11.2021 (обновлено: 12:54 03.11.2021)
В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о присутствии войск у границы
Песков Украине: Россия сохраняет военное присутствие там, где считает необходимым