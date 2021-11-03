https://ria.ru/20211103/premiya-1757660182.html

Южноафриканский писатель Галгут получил Букеровскую премию

Южноафриканский писатель Галгут получил Букеровскую премию - РИА Новости, 03.11.2021

Южноафриканский писатель Галгут получил Букеровскую премию

Южноафриканский писатель Дэймон Галгут стал обладателем Букеровской премии 2021 года за роман "Обещание". РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:30

2021-11-03T23:30

2021-11-03T23:32

twitter

кейптаун

ирландия

великобритания

содружество

салман рушди

кадзуо исигуро

маргарет этвуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757503444_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3165e03ca5546cb72fef76496b1a3043.jpg

ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости. Южноафриканский писатель Дэймон Галгут стал обладателем Букеровской премии 2021 года за роман "Обещание"."Мы рады сообщить, что победитель Букеровской премии-2021 - роман "Обещание" Дэймона Галгута", - говорится в сообщении премии в Twitter.Галгут родился в Претории в 1963 году, в шесть лет ему диагностировали рак, болезнь, которую он охарактеризовал как "главное, катастрофическое событие в жизни". Галгут изучал драму в Университете Кейптауна. Свой дебютный роман он опубликовал в 17 лет.В этом году среди претендентов кроме Галгута также были Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").Эти литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.Победитель премии получит 50 тысяч фунтов стерлингов.Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

https://ria.ru/20211008/nobel-1753645859.html

кейптаун

ирландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, кейптаун, ирландия, великобритания, содружество , салман рушди, кадзуо исигуро, маргарет этвуд