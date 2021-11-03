23:30 03.11.2021 (обновлено: 23:32 03.11.2021)
Южноафриканский писатель Галгут получил Букеровскую премию
Южноафриканский писатель Галгут получил Букеровскую премию за роман "Обещание"
© TOLGA AKMENЮжноафриканский писатель Дэймон Галгут со своей книгой "Обещание"
© TOLGA AKMEN
ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости. Южноафриканский писатель Дэймон Галгут стал обладателем Букеровской премии 2021 года за роман "Обещание".
"Мы рады сообщить, что победитель Букеровской премии-2021 - роман "Обещание" Дэймона Галгута", - говорится в сообщении премии в Twitter.
В этом году среди претендентов кроме Галгута также были Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").
Эти литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Победитель премии получит 50 тысяч фунтов стерлингов.
Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
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