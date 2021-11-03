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Постпред в Вене оценил возобновление переговоров по СВПД

Постпред в Вене оценил возобновление переговоров по СВПД - РИА Новости, 03.11.2021

Постпред в Вене оценил возобновление переговоров по СВПД

Возобновление переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном открывает путь к снятию санкций США и возращению Тегерана к выполнению своих обязательств,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:00

2021-11-03T23:00

2021-11-03T23:00

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Возобновление переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном открывает путь к снятию санкций США и возращению Тегерана к выполнению своих обязательств, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В среду замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что Иран вернется к переговорам в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций 29 ноября."Венские переговоры по восстановлению СВПД возобновятся 29 ноября. Это долгожданное коллективное решение открывает путь снятию американских санкций и возвращению Ирана к полному выполнению ядерных условий договора от 2015 года", - написал Ульянов в Twitter.

https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html

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в мире, twitter, сша, тегеран (город), мид ирана, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия