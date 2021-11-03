https://ria.ru/20211103/pfizer-1757644911.html

В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer

В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer - РИА Новости, 03.11.2021

В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer

Медицинский регулятор США доверяет данным компании Pfizer, несмотря на сообщения СМИ о том, что при испытаниях вакцины от коронавируса в Техасе могли быть... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:41

2021-11-03T20:41

2021-11-03T20:41

в мире

техас

сша

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Медицинский регулятор США доверяет данным компании Pfizer, несмотря на сообщения СМИ о том, что при испытаниях вакцины от коронавируса в Техасе могли быть допущены нарушения, сообщили РИА Новости в управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)."Хотя управление в настоящее время не может комментировать продолжающийся процесс, FDA полностью доверяет данным, которые использовались для подтверждения разрешения на вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19", - сообщили в управлении.Так в нем отреагировали на просьбу прокомментировать сообщения научного журнала BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Pfizer Брука Джексона о том, что испытания вакцины от коронавируса в Техасе осенью 2020 года шли с серьезными нарушениями.

https://ria.ru/20211103/pfizer-1757476731.html

техас

сша

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в мире, техас, сша, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech