https://ria.ru/20211103/pfizer-1757644911.html
В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer
В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer - РИА Новости, 03.11.2021
В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer
Медицинский регулятор США доверяет данным компании Pfizer, несмотря на сообщения СМИ о том, что при испытаниях вакцины от коронавируса в Техасе могли быть... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:41
2021-11-03T20:41
2021-11-03T20:41
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вакцина pfizer/biontech
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Медицинский регулятор США доверяет данным компании Pfizer, несмотря на сообщения СМИ о том, что при испытаниях вакцины от коронавируса в Техасе могли быть допущены нарушения, сообщили РИА Новости в управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)."Хотя управление в настоящее время не может комментировать продолжающийся процесс, FDA полностью доверяет данным, которые использовались для подтверждения разрешения на вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19", - сообщили в управлении.Так в нем отреагировали на просьбу прокомментировать сообщения научного журнала BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Pfizer Брука Джексона о том, что испытания вакцины от коронавируса в Техасе осенью 2020 года шли с серьезными нарушениями.
https://ria.ru/20211103/pfizer-1757476731.html
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в мире, техас, сша, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
В США на фоне сообщений о нарушениях заявили о доверии данным Pfizer
Регулятор США доверяет данным Pfizer, несмотря на сообщения о нарушениях при испытаниях