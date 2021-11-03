https://ria.ru/20211103/peterburg-1757612251.html

Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки

Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки - РИА Новости, 03.11.2021

Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки

Реставраторы в ближайшее время осмотрят скульптуры на Аничковом мосту и у Манежа в Санкт-Петербурге, которым надели красные варежки, сообщает городской комитет... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:01

2021-11-03T18:01

2021-11-03T18:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Реставраторы в ближайшее время осмотрят скульптуры на Аничковом мосту и у Манежа в Санкт-Петербурге, которым надели красные варежки, сообщает городской комитет по культуре.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть красные варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту. По данным СМИ, акцию провели блогеры. Они же, судя по фото очевидцев, надели красные варежки на скульптурных коней у ЦВЗ "Манеж"."Без специалистов любое вмешательство могло привести к повреждениям. Мы не знаем, как эти ребята на них взбирались, чем и как крепили варежки. В ближайшее время реставраторы Государственного музея городской скульптуры осмотрят объекты", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".При этом комитет напоминает, что скульптурные композиции у Манежа и на Аничковом мосту являются памятниками и охраняются государством.Скульптурная группа на Аничковом мосту изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.Перед ЦВЗ "Манеж" установлены скульптурные группы Диоскуров. Эти парные мраморные скульптурные группы юношей, сдерживающих вздыбленных коней, были выполнены в Италии скульптором Паоло Трискорни и доставлены в Россию в 1816 году.

https://ria.ru/20211103/peterburg-1757529548.html

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общество, санкт-петербург, италия, новости культуры, россия, культура