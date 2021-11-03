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Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки
Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки - РИА Новости, 03.11.2021
Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки
Реставраторы в ближайшее время осмотрят скульптуры на Аничковом мосту и у Манежа в Санкт-Петербурге, которым надели красные варежки, сообщает городской комитет... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:01
2021-11-03T18:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Реставраторы в ближайшее время осмотрят скульптуры на Аничковом мосту и у Манежа в Санкт-Петербурге, которым надели красные варежки, сообщает городской комитет по культуре.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть красные варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту. По данным СМИ, акцию провели блогеры. Они же, судя по фото очевидцев, надели красные варежки на скульптурных коней у ЦВЗ "Манеж"."Без специалистов любое вмешательство могло привести к повреждениям. Мы не знаем, как эти ребята на них взбирались, чем и как крепили варежки. В ближайшее время реставраторы Государственного музея городской скульптуры осмотрят объекты", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".При этом комитет напоминает, что скульптурные композиции у Манежа и на Аничковом мосту являются памятниками и охраняются государством.Скульптурная группа на Аничковом мосту изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.Перед ЦВЗ "Манеж" установлены скульптурные группы Диоскуров. Эти парные мраморные скульптурные группы юношей, сдерживающих вздыбленных коней, были выполнены в Италии скульптором Паоло Трискорни и доставлены в Россию в 1816 году.
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общество, санкт-петербург, италия, новости культуры, россия, культура
18:01 03.11.2021
 
Реставраторы осмотрят скульптуры коней в Петербурге, которым надели варежки

Реставраторы осмотрят скульптуры коней Петра Клодта в Петербурге, которым надели варежки

© РИА Новости / Алексей ДаничевПомывка скульптурных групп на Аничковом мосту в Петербурге
Помывка скульптурных групп на Аничковом мосту в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Реставраторы в ближайшее время осмотрят скульптуры на Аничковом мосту и у Манежа в Санкт-Петербурге, которым надели красные варежки, сообщает городской комитет по культуре.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть красные варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту. По данным СМИ, акцию провели блогеры. Они же, судя по фото очевидцев, надели красные варежки на скульптурных коней у ЦВЗ "Манеж".
Скульптурная группа Укрощение коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 12:55Культура
Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки
"Без специалистов любое вмешательство могло привести к повреждениям. Мы не знаем, как эти ребята на них взбирались, чем и как крепили варежки. В ближайшее время реставраторы Государственного музея городской скульптуры осмотрят объекты", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом комитет напоминает, что скульптурные композиции у Манежа и на Аничковом мосту являются памятниками и охраняются государством.
"Комитет открыт к диалогу по вопросам современного искусства. Различные инсталляции и арт-объекты регулярно появляются в центре города и других локациях. Но подобные проекты обсуждаются и прорабатываются заранее. Тем более, что скульптурные композиции у Манежа и на Аничковом мосту являются памятниками и охраняются государством. К сожалению, происходят случаи, когда от скульптур отламывают детали, обливают краской, иногда даже устанавливают на них мангалы… А любое причинение вреда или ущерба памятникам строго преследуется по закону", - отмечает комитет.
Скульптурная группа на Аничковом мосту изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.
Перед ЦВЗ "Манеж" установлены скульптурные группы Диоскуров. Эти парные мраморные скульптурные группы юношей, сдерживающих вздыбленных коней, были выполнены в Италии скульптором Паоло Трискорни и доставлены в Россию в 1816 году.
 
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