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Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19
Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19
Работу театра "Буфф" в Санкт-Петербурге приостановят из-за нарушения действующих ограничений по COVID-19, сообщает городской комитет по культуре. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:29
2021-11-03T14:29
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
елена воробей
исаак штокбант
россия
юрий гальцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Работу театра "Буфф" в Санкт-Петербурге приостановят из-за нарушения действующих ограничений по COVID-19, сообщает городской комитет по культуре.По информации комитета, в рамках проверок по соблюдению действующих ограничений сотрудники комитета выявили грубые нарушения санитарных норм в театре "Буфф". В частности, 2 ноября в театре, где состоялся спектакль "Примадонны", на входе у посетителей не проверяли температуру, не были приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, не контролировалось соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели."В связи с этим комитетом по культуре подготовлено обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организацией исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что работа театра возобновится после принятия всех мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности.Основу репертуара театра "Буфф" в Санкт-Петербурге составляют музыкальные и драматические спектакли. История возрождения музыкально-драматического театра "Буфф" началась в 1983 году, когда его создатель Исаак Штокбант выпустил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии курс артистов эстрады. По инициативе выпускников этого курса был организован музыкально-драматический театр. В настоящее время труппу театра составляют выпускники Театральной академии разных лет. Многие артисты, прошедшие школу "Буффа", в настоящее время успешно работают на большой эстраде: Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей. Заслуженный артист РФ Михаил Смирнов, выпускник мастерской Штокбанта, в 2019 году занял пост художественного руководителя театра.В Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения, призванные разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом. Так, работа заведений общепита приостановлена (за исключением обслуживания навынос и доставку), закрыты непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, кинотеатры и ледовые катки. Вход в музеи и театры осуществляется по QR-кодам. Также приостановлено проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), елена воробей, исаак штокбант , россия, юрий гальцев
14:29 03.11.2021
 
Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19

Работу театра "Буфф" в Петербурге приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19

© Фото : Театр "Буфф"Театр "Буфф"
Театр Буфф - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : Театр "Буфф"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Работу театра "Буфф" в Санкт-Петербурге приостановят из-за нарушения действующих ограничений по COVID-19, сообщает городской комитет по культуре.
По информации комитета, в рамках проверок по соблюдению действующих ограничений сотрудники комитета выявили грубые нарушения санитарных норм в театре "Буфф". В частности, 2 ноября в театре, где состоялся спектакль "Примадонны", на входе у посетителей не проверяли температуру, не были приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, не контролировалось соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели.
"В связи с этим комитетом по культуре подготовлено обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организацией исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что работа театра возобновится после принятия всех мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности.
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Основу репертуара театра "Буфф" в Санкт-Петербурге составляют музыкальные и драматические спектакли. История возрождения музыкально-драматического театра "Буфф" началась в 1983 году, когда его создатель Исаак Штокбант выпустил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии курс артистов эстрады. По инициативе выпускников этого курса был организован музыкально-драматический театр. В настоящее время труппу театра составляют выпускники Театральной академии разных лет. Многие артисты, прошедшие школу "Буффа", в настоящее время успешно работают на большой эстраде: Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей. Заслуженный артист РФ Михаил Смирнов, выпускник мастерской Штокбанта, в 2019 году занял пост художественного руководителя театра.
В Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения, призванные разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом. Так, работа заведений общепита приостановлена (за исключением обслуживания навынос и доставку), закрыты непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, кинотеатры и ледовые катки. Вход в музеи и театры осуществляется по QR-кодам. Также приостановлено проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.
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