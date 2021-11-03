https://ria.ru/20211103/peterburg-1757552763.html

Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19

Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения ограничений по COVID-19

Работу театра "Буфф" в Санкт-Петербурге приостановят из-за нарушения действующих ограничений по COVID-19, сообщает городской комитет по культуре. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:29

2021-11-03T14:29

2021-11-03T14:29

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

елена воробей

исаак штокбант

россия

юрий гальцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50231/65/502316516_0:13:765:443_1920x0_80_0_0_dab5ddef91475b1984a963e43ce9f31a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Работу театра "Буфф" в Санкт-Петербурге приостановят из-за нарушения действующих ограничений по COVID-19, сообщает городской комитет по культуре.По информации комитета, в рамках проверок по соблюдению действующих ограничений сотрудники комитета выявили грубые нарушения санитарных норм в театре "Буфф". В частности, 2 ноября в театре, где состоялся спектакль "Примадонны", на входе у посетителей не проверяли температуру, не были приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, не контролировалось соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели."В связи с этим комитетом по культуре подготовлено обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организацией исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что работа театра возобновится после принятия всех мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности.Основу репертуара театра "Буфф" в Санкт-Петербурге составляют музыкальные и драматические спектакли. История возрождения музыкально-драматического театра "Буфф" началась в 1983 году, когда его создатель Исаак Штокбант выпустил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии курс артистов эстрады. По инициативе выпускников этого курса был организован музыкально-драматический театр. В настоящее время труппу театра составляют выпускники Театральной академии разных лет. Многие артисты, прошедшие школу "Буффа", в настоящее время успешно работают на большой эстраде: Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей. Заслуженный артист РФ Михаил Смирнов, выпускник мастерской Штокбанта, в 2019 году занял пост художественного руководителя театра.В Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения, призванные разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом. Так, работа заведений общепита приостановлена (за исключением обслуживания навынос и доставку), закрыты непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, кинотеатры и ледовые катки. Вход в музеи и театры осуществляется по QR-кодам. Также приостановлено проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

https://ria.ru/20211029/datsan-1756922137.html

https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756772378.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), елена воробей, исаак штокбант , россия, юрий гальцев