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Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки
Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки - РИА Новости, 03.11.2021
Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки
Сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту в Петербурге,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:55
2021-11-03T12:55
2021-11-03T17:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое мужчин на Аничковом мосту пытаются надеть на копыта конных статуй красные варежки. Их снимал с дрона еще один мужчина. Все трое были доставлены в отдел", - сказал собеседник агентства.Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.По данным СМИ, акцию провели блогеры. Они же, судя по фото очевидцев, надели красные варежки на скульптурных коней у здания Манежа на Исаакиевской площади.
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общество, санкт-петербург, новости культуры, цвз манеж санкт-петербург
12:55 03.11.2021 (обновлено: 17:55 03.11.2021)
Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки
Мужчин, надевавших варежки на коней на Аничковом мосту в Петербурге, доставили в полицию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости.
Сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту в Петербурге
, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое мужчин на Аничковом мосту пытаются надеть на копыта конных статуй красные варежки. Их снимал с дрона еще один мужчина. Все трое были доставлены в отдел", - сказал собеседник агентства.
Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.
По данным СМИ, акцию провели блогеры. Они же, судя по фото очевидцев, надели красные варежки на скульптурных коней у здания Манежа на Исаакиевской площади.