https://ria.ru/20211103/peterburg-1757529548.html

Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки

Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки - РИА Новости, 03.11.2021

Трое блогеров нарядили коней на Аничковом мосту в красные варежки

Сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту в Петербурге,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:55

2021-11-03T12:55

2021-11-03T17:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отдел мужчин, которые пытались надеть варежки на копыта бронзовых коней авторства Петра Клодта на Аничковом мосту в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое мужчин на Аничковом мосту пытаются надеть на копыта конных статуй красные варежки. Их снимал с дрона еще один мужчина. Все трое были доставлены в отдел", - сказал собеседник агентства.Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.По данным СМИ, акцию провели блогеры. Они же, судя по фото очевидцев, надели красные варежки на скульптурных коней у здания Манежа на Исаакиевской площади.

https://ria.ru/20200616/1573006832.html

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общество, санкт-петербург, новости культуры, цвз манеж санкт-петербург