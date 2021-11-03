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В Совфеде призвали перенести заседания комиссий ПАСЕ в другие страны
В Совфеде призвали перенести заседания комиссий ПАСЕ в другие страны - РИА Новости, 03.11.2021
В Совфеде призвали перенести заседания комиссий ПАСЕ в другие страны
Дискриминационный подход к российской делегации в ПАСЕ с ограничением перемещения ее членов по Страсбургу заставляет поднять вопрос о переносе места проведения... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:22
2021-11-03T18:22
2021-11-03T20:13
в мире
парламентская ассамблея совета европы
страсбург
франция
совет европы
совет федерации рф
сергей кисляк
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дискриминационный подход к российской делегации в ПАСЕ с ограничением перемещения ее членов по Страсбургу заставляет поднять вопрос о переносе места проведения заседаний комиссий ассамблеи в другие страны, заявил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Сергей Кисляк."То, что продолжается в настоящее время в отношении российской делегации со стороны французских властей – неприемлемо. Это уже заставляет поставить вопрос о том, чтобы заседания комиссий ПАСЕ на территории Франции не проводить до изменения позиции властей, а перенести их в те страны-члены Совета Европы, где ко всем делегациям относятся одинаково и уважительно", - заявил он на заседании комиссии ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам.Сенатор отметил, что продолжающаяся дискриминация в отношении российских парламентариев со стороны французских властей выражается в запрете использовать общественный транспорт и перемещаться по городу, а также в том, что они могут находиться только в гостинице и зале заседаний ПАСЕ.Ранее Франция объяснила свое решение тем, что ЕС не признает вакцинацию от коронавируса "Спутником V"."Такой подход к нашей делегации считаем крайне неприемлемым", - заявил Кисляк.
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752469213.html
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, франция, совет европы, совет федерации рф, сергей кисляк
18:22 03.11.2021 (обновлено: 20:13 03.11.2021)
В Совфеде призвали перенести заседания комиссий ПАСЕ в другие страны
Сенатор Кисляк призвал перенести заседания комиссий ПАСЕ в другие страны