10:22 03.11.2021 (обновлено: 11:02 03.11.2021)
Названы самые популярные оздоровительные курорты для отдыха зимой
Курорты Кавмивод оказались самыми популярными для зимнего оздоровительного отдыха
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, где можно подлечиться минеральными водами и грязями в России в зимнем сезоне 2021 — 2022, сообщает Tvil.ru.
Курорты Кавказских Минеральных Вод, термальные источники Тюмени и озера Байкал, лечебные грязи города Саки, а также минеральные воды в Анапе, Петрозаводске, Екатеринбурге и Калининграде составили список популярных направлений, куда едут поправлять здоровье.
По статистике сервиса, туристы бронируют зимний отдых на срок до семи ночей и тратят на жилье от 767 рублей до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Саках, дороже — в Петрозаводске.
Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.
Курорты Кавказских Минеральных Вод, термальные источники Тюмени и озера Байкал, лечебные грязи города Саки, а также минеральные воды в Анапе, Петрозаводске, Екатеринбурге и Калининграде составили список популярных направлений, куда едут поправлять здоровье.
По статистике сервиса, туристы бронируют зимний отдых на срок до семи ночей и тратят на жилье от 767 рублей до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Саках, дороже — в Петрозаводске.
Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.