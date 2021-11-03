https://ria.ru/20211103/otdykh-1757379462.html

Названы самые популярные оздоровительные курорты для отдыха зимой

Названы самые популярные оздоровительные курорты для отдыха зимой - РИА Новости, 03.11.2021

Названы самые популярные оздоровительные курорты для отдыха зимой

Российский сайт бронирования жилья выявил, где можно подлечиться минеральными водами и грязями в России в зимнем сезоне 2021 — 2022, сообщает Tvil.ru.Курорты... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:22

2021-11-03T10:22

2021-11-03T11:02

туризм

калининград

анапа

екатеринбург

тюмень

минеральные воды

иркутск

петрозаводск

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, где можно подлечиться минеральными водами и грязями в России в зимнем сезоне 2021 — 2022, сообщает Tvil.ru.Курорты Кавказских Минеральных Вод, термальные источники Тюмени и озера Байкал, лечебные грязи города Саки, а также минеральные воды в Анапе, Петрозаводске, Екатеринбурге и Калининграде составили список популярных направлений, куда едут поправлять здоровье.По статистике сервиса, туристы бронируют зимний отдых на срок до семи ночей и тратят на жилье от 767 рублей до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Саках, дороже — в Петрозаводске.Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211021/sochi-1755619564.html

калининград

анапа

екатеринбург

тюмень

минеральные воды

иркутск

петрозаводск

байкал

саки (крым)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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