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Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки

Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки - РИА Новости, 03.11.2021

Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки

Правомерно ли продлить историю Орла в прошлое еще на 500 лет? Когда появились первые поселения на территории города? Эти и другие вопросы, вставшие перед... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:00

2021-11-03T09:00

2021-11-03T09:00

наука

иван грозный

орел

орловская область

андрей клычков

российская академия наук

что не найдешь в учебнике

археология

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Правомерно ли продлить историю Орла в прошлое еще на 500 лет? Когда появились первые поселения на территории города? Эти и другие вопросы, вставшие перед учеными благодаря новым археологическим данным, эксперты обсудили вместе с губернатором Орловской области в ходе онлайн-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Неожиданные находки были сделаны в ходе первого этапа раскопок, начатых в этом году, в историческом центре Орла. Некоторые из обнаруженных артефактов, по словам ученых, позволяют смело говорить о том, что первое древнерусское поселение здесь появились задолго до основания крепости Орел в 1566 году по указу Ивана Грозного.Раскопки, осуществляемые при поддержке губернатора Орловской области и проекта 1XPEDITION, проходят на месте древнего детинца, то есть внутренней городской крепости, располагавшейся на месте впадения Орлика в Оку. Подобные места, имеющие форму треугольника, окруженного с двух сторон водой, как объяснили ученые, были излюбленным местом постройки славянских городищ.По словам экспертов, первые находки древнерусских артефактов были сделаны на территории Орла еще в 1980-е гг., однако тогда им не придали должного значения. Согласно актуальным оценкам археологов, территория, на которой располагалось славянское поселение в районе центра Орла, составляет около шести гектаров."Когда появилось предложение в этом году продолжить археологические изыскания, мы откликнулись максимальным согласием. Мы готовы в дальнейшем продолжать эту работу для того, чтобы все те возможности, которые хранит Орловская земля, представить для жителей сегодня и для тех, кто будет жить завтра", – заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Несмотря на то, что находки указывают на наличие крупного долговременного поселения в этом месте уже в XII веке, ученые полагают, что это городище не пережило нашествие монголов и было уничтожено и заброшено.Под археологическим слоем, относящимся к периоду роста древнерусского государства в XI-XII веках, ученые обнаружили следы двух более древних поселений. Первое из них, относящееся к Колочинской культуре, по всей видимости, существовало в середине первого тысячелетия нашей эры. Второе – неолитическая стоянка, датируемая третьим тысячелетием до нашей эры.Одна из целей раскопок – проверка гипотезы о том, что именно на месте современного Орла располагалась столица вятичей, крупного древнерусского племенного союза. По мнению ученых, также есть некоторая вероятность того, что на территории этого поселения в начале XII века был убит священномученик Кукша Печерский, проповедовавший вятичам христианство.В следующем году археологи планируют в несколько раз расширить площадь раскопок и более детально исследовать избу воеводы и другие объекты, обнаруженные на территории детинца в этом году."В дальнейшем в рамках раскопок на стрелке Орлика и Оки мы также займемся изучением подводной прилегающей части этой территории. На мой взгляд, подводной археологии уделяется очень мало внимания. Изучение рек России, которым мы занимаемся, уже принесло определенные плоды – это и находки в реке Гоголь, и изучение Волги в местах походов Ивана Грозного", – отметил координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.В настоящее время руководство Орловской области и Министерство культуры обсуждают планы по увековечиванию наследия Орловского городища и Судбищенской битвы, место которой также было обнаружено в этом году.

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Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости 2021-11-03T09:00 true PT60M56S

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