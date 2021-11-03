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Наука
https://ria.ru/20211103/orel-1757442714.html
Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки
Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки - РИА Новости, 03.11.2021
Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки
Правомерно ли продлить историю Орла в прошлое еще на 500 лет? Когда появились первые поселения на территории города? Эти и другие вопросы, вставшие перед... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:00
2021-11-03T09:00
наука
иван грозный
орел
орловская область
андрей клычков
российская академия наук
что не найдешь в учебнике
археология
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Правомерно ли продлить историю Орла в прошлое еще на 500 лет? Когда появились первые поселения на территории города? Эти и другие вопросы, вставшие перед учеными благодаря новым археологическим данным, эксперты обсудили вместе с губернатором Орловской области в ходе онлайн-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Неожиданные находки были сделаны в ходе первого этапа раскопок, начатых в этом году, в историческом центре Орла. Некоторые из обнаруженных артефактов, по словам ученых, позволяют смело говорить о том, что первое древнерусское поселение здесь появились задолго до основания крепости Орел в 1566 году по указу Ивана Грозного.Раскопки, осуществляемые при поддержке губернатора Орловской области и проекта 1XPEDITION, проходят на месте древнего детинца, то есть внутренней городской крепости, располагавшейся на месте впадения Орлика в Оку. Подобные места, имеющие форму треугольника, окруженного с двух сторон водой, как объяснили ученые, были излюбленным местом постройки славянских городищ.По словам экспертов, первые находки древнерусских артефактов были сделаны на территории Орла еще в 1980-е гг., однако тогда им не придали должного значения. Согласно актуальным оценкам археологов, территория, на которой располагалось славянское поселение в районе центра Орла, составляет около шести гектаров."Когда появилось предложение в этом году продолжить археологические изыскания, мы откликнулись максимальным согласием. Мы готовы в дальнейшем продолжать эту работу для того, чтобы все те возможности, которые хранит Орловская земля, представить для жителей сегодня и для тех, кто будет жить завтра", – заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Несмотря на то, что находки указывают на наличие крупного долговременного поселения в этом месте уже в XII веке, ученые полагают, что это городище не пережило нашествие монголов и было уничтожено и заброшено.Под археологическим слоем, относящимся к периоду роста древнерусского государства в XI-XII веках, ученые обнаружили следы двух более древних поселений. Первое из них, относящееся к Колочинской культуре, по всей видимости, существовало в середине первого тысячелетия нашей эры. Второе – неолитическая стоянка, датируемая третьим тысячелетием до нашей эры.Одна из целей раскопок – проверка гипотезы о том, что именно на месте современного Орла располагалась столица вятичей, крупного древнерусского племенного союза. По мнению ученых, также есть некоторая вероятность того, что на территории этого поселения в начале XII века был убит священномученик Кукша Печерский, проповедовавший вятичам христианство.В следующем году археологи планируют в несколько раз расширить площадь раскопок и более детально исследовать избу воеводы и другие объекты, обнаруженные на территории детинца в этом году."В дальнейшем в рамках раскопок на стрелке Орлика и Оки мы также займемся изучением подводной прилегающей части этой территории. На мой взгляд, подводной археологии уделяется очень мало внимания. Изучение рек России, которым мы занимаемся, уже принесло определенные плоды – это и находки в реке Гоголь, и изучение Волги в местах походов Ивана Грозного", – отметил координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.В настоящее время руководство Орловской области и Министерство культуры обсуждают планы по увековечиванию наследия Орловского городища и Судбищенской битвы, место которой также было обнаружено в этом году.
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Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости
Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости
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иван грозный, орел, орловская область, андрей клычков, российская академия наук, что не найдешь в учебнике, археология, социальный навигатор, сергей куликов, россия
09:00 03.11.2021
 

Орел основан в XI веке? Эксперты объяснили, как трактовать новые находки

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITIONЭнколпион квадрифолий - крест со святыми мощами принадлежал знатному человеку вторая половина 16 начало 17 века
Энколпион квадрифолий - крест со святыми мощами принадлежал знатному человеку вторая половина 16 начало 17 века
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Правомерно ли продлить историю Орла в прошлое еще на 500 лет? Когда появились первые поселения на территории города? Эти и другие вопросы, вставшие перед учеными благодаря новым археологическим данным, эксперты обсудили вместе с губернатором Орловской области в ходе онлайн-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Неожиданные находки были сделаны в ходе первого этапа раскопок, начатых в этом году, в историческом центре Орла. Некоторые из обнаруженных артефактов, по словам ученых, позволяют смело говорить о том, что первое древнерусское поселение здесь появились задолго до основания крепости Орел в 1566 году по указу Ивана Грозного.
Раскопки, осуществляемые при поддержке губернатора Орловской области и проекта 1XPEDITION, проходят на месте древнего детинца, то есть внутренней городской крепости, располагавшейся на месте впадения Орлика в Оку. Подобные места, имеющие форму треугольника, окруженного с двух сторон водой, как объяснили ученые, были излюбленным местом постройки славянских городищ.
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITIONСпециалист ИА РАН Дмитрий Великасов исследует культурный слой.
Специалист ИА РАН Дмитрий Великасов исследует культурный слой
1 из 7
Специалист ИА РАН Дмитрий Великасов исследует культурный слой.
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION

Нательный крестик

Нательный крестик 12-14 века
2 из 7

Нательный крестик

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION

Княжеская вислая печать с надписью "ДЬНЕ СЛОВО", датируется концом XI –первой половиной XII вв.

Княжеская вислая печать с надписью ДЬНЕ СЛОВО датируется концом XI - первой половиной XII века
3 из 7

Княжеская вислая печать с надписью "ДЬНЕ СЛОВО", датируется концом XI –первой половиной XII вв.

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITIONМонета Германской империи, город Гронинген периода 1040-1050 годов.
Монета Германской империи, город Гронинген периода 1040-1050 годов
4 из 7
Монета Германской империи, город Гронинген периода 1040-1050 годов.
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION

Гирька от весов приблизительно XI-XII вв.

Гирька от весов приблизительно XI-XII века
5 из 7

Гирька от весов приблизительно XI-XII вв.

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
© РИА Новости / Нина Зотина Онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости"
Онлайн-конференция на тему: Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости
6 из 7
Онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости"
© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Нина Зотина Онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости"
Онлайн-конференция на тему: Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости
7 из 7
Онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости"
© РИА Новости / Нина Зотина
1 из 7
Специалист ИА РАН Дмитрий Великасов исследует культурный слой.
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
2 из 7

Нательный крестик

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
3 из 7

Княжеская вислая печать с надписью "ДЬНЕ СЛОВО", датируется концом XI –первой половиной XII вв.

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
4 из 7
Монета Германской империи, город Гронинген периода 1040-1050 годов.
© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
5 из 7

Гирька от весов приблизительно XI-XII вв.

© Фото предоставлено проектом 1XPEDITION
6 из 7
Онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости"
© РИА Новости / Нина Зотина
7 из 7
Онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости"
© РИА Новости / Нина Зотина
По словам экспертов, первые находки древнерусских артефактов были сделаны на территории Орла еще в 1980-е гг., однако тогда им не придали должного значения. Согласно актуальным оценкам археологов, территория, на которой располагалось славянское поселение в районе центра Орла, составляет около шести гектаров.
"Когда появилось предложение в этом году продолжить археологические изыскания, мы откликнулись максимальным согласием. Мы готовы в дальнейшем продолжать эту работу для того, чтобы все те возможности, которые хранит Орловская земля, представить для жителей сегодня и для тех, кто будет жить завтра", – заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Несмотря на то, что находки указывают на наличие крупного долговременного поселения в этом месте уже в XII веке, ученые полагают, что это городище не пережило нашествие монголов и было уничтожено и заброшено.
"Можем ли мы удревнить историю Орла до XI века? Нет, на мой взгляд. Мы должны добавить на карту древнерусских городищ еще одну точку и назвать ее Орловским городищем, но удревнять юбилей Орла мы не в праве. Есть много шикарных находок XII века, множество артефактов XVI века, но в промежутке между ними находок пока нет", – подчеркнул член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.
Под археологическим слоем, относящимся к периоду роста древнерусского государства в XI-XII веках, ученые обнаружили следы двух более древних поселений. Первое из них, относящееся к Колочинской культуре, по всей видимости, существовало в середине первого тысячелетия нашей эры. Второе – неолитическая стоянка, датируемая третьим тысячелетием до нашей эры.
Одна из целей раскопок – проверка гипотезы о том, что именно на месте современного Орла располагалась столица вятичей, крупного древнерусского племенного союза. По мнению ученых, также есть некоторая вероятность того, что на территории этого поселения в начале XII века был убит священномученик Кукша Печерский, проповедовавший вятичам христианство.
В следующем году археологи планируют в несколько раз расширить площадь раскопок и более детально исследовать избу воеводы и другие объекты, обнаруженные на территории детинца в этом году.
"В дальнейшем в рамках раскопок на стрелке Орлика и Оки мы также займемся изучением подводной прилегающей части этой территории. На мой взгляд, подводной археологии уделяется очень мало внимания. Изучение рек России, которым мы занимаемся, уже принесло определенные плоды – это и находки в реке Гоголь, и изучение Волги в местах походов Ивана Грозного", – отметил координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
В настоящее время руководство Орловской области и Министерство культуры обсуждают планы по увековечиванию наследия Орловского городища и Судбищенской битвы, место которой также было обнаружено в этом году.
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4 июля, 09:00Наука
Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок
 
НаукаИван ГрозныйОрелОрловская областьАндрей КлычковРоссийская академия наукЧто не найдешь в учебникеАрхеологияСоциальный навигаторСергей КуликовРоссия
 
 
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