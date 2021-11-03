https://ria.ru/20211103/oon-1757646972.html
Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности
Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности - РИА Новости, 03.11.2021
Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности
Принятие в Первом комитете Генассамблеи ООН проекта российско-американской резолюции против применения инфомационно-коммуникационных технологий в преступных... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:58
2021-11-03T20:58
2021-11-03T20:58
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 3 ноя - РИА Новости. Принятие в Первом комитете Генассамблеи ООН проекта российско-американской резолюции против применения инфомационно-коммуникационных технологий в преступных целях свидетельствует о том, что два государства могут сотрудничать, где для этого есть возможность, заявил журналистам спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт."Это показывает, что там, где мы можем сотрудничать, мы сотрудничаем. Это важно", - сказал Эберхардт.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ), в котором заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.
https://ria.ru/20211103/khimoruzhie-1757642821.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности
Эберхардт: резолюция по кибербезопасности говорит, что Россия и США могут сотрудничать