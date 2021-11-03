https://ria.ru/20211103/oon-1757646972.html

Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности

Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности - РИА Новости, 03.11.2021

Дипломат прокомментировал резолюцию США и России по кибербезопасности

Принятие в Первом комитете Генассамблеи ООН проекта российско-американской резолюции против применения инфомационно-коммуникационных технологий в преступных... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:58

2021-11-03T20:58

2021-11-03T20:58

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ООН, 3 ноя - РИА Новости. Принятие в Первом комитете Генассамблеи ООН проекта российско-американской резолюции против применения инфомационно-коммуникационных технологий в преступных целях свидетельствует о том, что два государства могут сотрудничать, где для этого есть возможность, заявил журналистам спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт."Это показывает, что там, где мы можем сотрудничать, мы сотрудничаем. Это важно", - сказал Эберхардт.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ), в котором заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.

https://ria.ru/20211103/khimoruzhie-1757642821.html

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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон