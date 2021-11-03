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Небензя прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине
Небензя прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 03.11.2021
Небензя прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине
Россия не будет мириться с пренебрежением ряда зарубежных партнеров к суверенитету Боснии и Герцеговины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:47
2021-11-03T23:47
в мире
сараево
оон
москва
совет безопасности оон
высочайший
василий небензя
россия
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Россия не будет мириться с пренебрежением ряда зарубежных партнеров к суверенитету Боснии и Герцеговины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Обеспокоены очередным беспрецедентным за весь послевоенный период обострением политической ситуации в Боснии и Герцеговине. Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многотрудного и многолетнего процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой", - сказал Небензя."Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений не может оставаться безучастной к происходящему. Мы не будем мириться с демонстрируемым рядом наших коллег пренебрежительным отношением к суверенитету Боснии и Герцеговины, за которым стоит нежелание выходить из образа опекуна БиГ, имеющего право диктовать боснийцам то, как им надлежит строить свою государственность и управлять своей страной", - добавил он.Ранее в БиГ обострились разногласия между членами президиума – избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой.Противоречия между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.В июле МИД РФ сообщал, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.
https://ria.ru/20211025/balkany-1756210707.html
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в мире, сараево, оон, москва, совет безопасности оон, высочайший, василий небензя, россия
23:47 03.11.2021
 
Небензя прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине

Небензя: Россия не будет мириться с пренебрежением внешних сил к суверенитету БиГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Россия не будет мириться с пренебрежением ряда зарубежных партнеров к суверенитету Боснии и Герцеговины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Обеспокоены очередным беспрецедентным за весь послевоенный период обострением политической ситуации в Боснии и Герцеговине. Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многотрудного и многолетнего процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой", - сказал Небензя.
"Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений не может оставаться безучастной к происходящему. Мы не будем мириться с демонстрируемым рядом наших коллег пренебрежительным отношением к суверенитету Боснии и Герцеговины, за которым стоит нежелание выходить из образа опекуна БиГ, имеющего право диктовать боснийцам то, как им надлежит строить свою государственность и управлять своей страной", - добавил он.
Ранее в БиГ обострились разногласия между членами президиума – избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой.
Вид на Старый Мост в Мостаре, Босния и Герцоговина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 20:26
Россия обеспокоена ситуацией в Боснии и Герцоговине, заявил МИД
Противоречия между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.
В июле МИД РФ сообщал, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В миреСараевоООНМоскваСовет Безопасности ООНВысочайшийВасилий НебензяРоссия
 
 
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