https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро

В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро - РИА Новости, 03.11.2021

В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро

В ноябре крупнейший российский авиаперевозчик открывает прямые рейсы в Мексику. Россиянам там не нужны ни виза, ни карантин, ни даже ПЦР, поэтому гиды ожидают... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:00

2021-11-03T08:00

2021-11-03T07:56

туризм

отдых

канкун

мексика

аэрофлот

новости - туризм

цивилизация майя

туристы

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре крупнейший российский авиаперевозчик открывает прямые рейсы в Мексику. Россиянам там не нужны ни виза, ни карантин, ни даже ПЦР, поэтому гиды ожидают много наших туристов. К тому же осенью тропические дожди сменяются солнечной, но не жаркой погодой и начинается высокий сезон. Путешествие не бюджетное, но экзотические впечатления гарантированы. О том, как поплавать в сенотах, где увидеть пирамиды майя и купить текилу, а также почему стоит попробовать кукурузный гриб — в материале РИА Новости.

канкун

мексика

карибское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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