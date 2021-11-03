В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро
Больше всего в Мексике сейчас туристов из США и России, говорит гид Ирина Данилкина.
Обычно сюда едут, чтобы посмотреть архитектурные памятники майя, ацтеков.
Одна из самых посещаемых достопримечательностей — загадочный город Теотиуакан недалеко от Мехико.
По преданию, именно сюда вернулись боги после потопа, чтобы заново создать мир. До наших дней сохранились дворцы с древними фресками, храмы, комплекс пирамид по обеим сторонам "Дороги мертвых" — когда ацтеки пришли в этот город в XV веке, то увидели по обочинам заросшие холмы, которые приняли за могильники (на самом деле это были храмы).
Больше всего в Мексике сейчас туристов из США и России, говорит гид Ирина Данилкина.
Обычно сюда едут, чтобы посмотреть архитектурные памятники майя, ацтеков.
Одна из самых посещаемых достопримечательностей — загадочный город Теотиуакан недалеко от Мехико.
По преданию, именно сюда вернулись боги после потопа, чтобы заново создать мир. До наших дней сохранились дворцы с древними фресками, храмы, комплекс пирамид по обеим сторонам "Дороги мертвых" — когда ацтеки пришли в этот город в XV веке, то увидели по обочинам заросшие холмы, которые приняли за могильники (на самом деле это были храмы).
В Мексике находится третья по высоте пирамида в мире — Храм Солнца. Он изображен на национальных банкнотах и монетах.
Еще одну пирамиду — Кукулькан, или "Пернатый Змей", в городе Чичен-Ица — называют седьмым чудом света.
Если встать у подножия ведущей наверх лестницы и хлопнуть в ладоши, раздается странный щебечущий звук — такая необычная акустика. Эхо в пирамиде похоже на пение квезалей — священных птиц индейцев майя.
В Мексике находится третья по высоте пирамида в мире — Храм Солнца. Он изображен на национальных банкнотах и монетах.
Еще одну пирамиду — Кукулькан, или "Пернатый Змей", в городе Чичен-Ица — называют седьмым чудом света.
Если встать у подножия ведущей наверх лестницы и хлопнуть в ладоши, раздается странный щебечущий звук — такая необычная акустика. Эхо в пирамиде похоже на пение квезалей — священных птиц индейцев майя.
"Обязательно побывайте в тематических парках", — советует гид Виктор Деев.
За адреналином и экстремальными аттракционами — в "Эксплор", за расслабленным отдыхом — в "Шкарет", к руинам древнего города Пполе. Там можно погулять по джунглям, посмотреть на ягуаров, черепах, крокодилов, фламинго, искупаться в голубых лагунах Карибского моря, сплавиться по протекающей через гроты подземной реке.
"В "Шкарете" собраны знаковые моменты истории страны — от древних майя до наших дней, и все это представлено в виде аттракционов или шоу", — говорит руководитель пресс-службы туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. В парке четыре десятка достопримечательностей — познавательных, культурных и просто развлекательных.
"Обязательно побывайте в тематических парках", — советует гид Виктор Деев.
За адреналином и экстремальными аттракционами — в "Эксплор", за расслабленным отдыхом — в "Шкарет", к руинам древнего города Пполе. Там можно погулять по джунглям, посмотреть на ягуаров, черепах, крокодилов, фламинго, искупаться в голубых лагунах Карибского моря, сплавиться по протекающей через гроты подземной реке.
"В "Шкарете" собраны знаковые моменты истории страны — от древних майя до наших дней, и все это представлено в виде аттракционов или шоу", — говорит руководитель пресс-службы туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. В парке четыре десятка достопримечательностей — познавательных, культурных и просто развлекательных.
Если хочется отдохнуть от толп туристов, прокатитесь вокруг полуострова Юкатан, осмотрите руины древних городов майя — Ушмаль, Эцна, Шпухиль.
По дороге туда гид Ирина Данилкина советует заехать на живописные сеноты, которых в мире больше нигде нет: это провалы в земле, напоминающие колодцы, причем с подземными реками.
Если хочется отдохнуть от толп туристов, прокатитесь вокруг полуострова Юкатан, осмотрите руины древних городов майя — Ушмаль, Эцна, Шпухиль.
По дороге туда гид Ирина Данилкина советует заехать на живописные сеноты, которых в мире больше нигде нет: это провалы в земле, напоминающие колодцы, причем с подземными реками.
Штат Чьяпас наверняка понравится ценителям живописных пейзажей.
"Там нет морских курортов, зато есть красивые горы, водопады и индейские деревни, в которых сохранились самобытные ритуалы, — рассказывает Ирина. — А еще здесь делают самый вкусный мексиканский кофе!"
Штат Чьяпас наверняка понравится ценителям живописных пейзажей.
"Там нет морских курортов, зато есть красивые горы, водопады и индейские деревни, в которых сохранились самобытные ритуалы, — рассказывает Ирина. — А еще здесь делают самый вкусный мексиканский кофе!"
Другая неочевидная достопримечательность — остров Хольбош. Тишина, никакой инфраструктуры и привычной цивилизации, предупреждает экскурсовод Татьяна Шуляк. Зато природа удивительная.
Дороги Хольбоша до сих пор грунтовые, местные ездят на велосипедах. И спят местные в гамаках, а не на кроватях. Есть несколько отелей, кафе и ресторанов. Туристы приезжают сюда понаблюдать за китовыми акулами.
Другая неочевидная достопримечательность — остров Хольбош. Тишина, никакой инфраструктуры и привычной цивилизации, предупреждает экскурсовод Татьяна Шуляк. Зато природа удивительная.
Дороги Хольбоша до сих пор грунтовые, местные ездят на велосипедах. И спят местные в гамаках, а не на кроватях. Есть несколько отелей, кафе и ресторанов. Туристы приезжают сюда понаблюдать за китовыми акулами.
В Мексике много интересных музеев. Например, жутковатый музей подводных скульптур в Канкуре: в километре от побережья на глубине от четырех до восьми метров стоят бетонные человеческие фигуры, заросшие илом и водорослями. В музее текилы — дегустации главного национального напитка и символа Мексики. В Национальном музее антропологии вы узнаете историю населявших эти края доколумбовых цивилизаций.
После культурной программы — шоппинг. Текила, кофе, сомбреро, маски индейцев майя, гамаки, сладости и масло из косточек кактуса продаются на базарах и в торговых центрах Канкуна.
В Мексике много интересных музеев. Например, жутковатый музей подводных скульптур в Канкуре: в километре от побережья на глубине от четырех до восьми метров стоят бетонные человеческие фигуры, заросшие илом и водорослями. В музее текилы — дегустации главного национального напитка и символа Мексики. В Национальном музее антропологии вы узнаете историю населявших эти края доколумбовых цивилизаций.
После культурной программы — шоппинг. Текила, кофе, сомбреро, маски индейцев майя, гамаки, сладости и масло из косточек кактуса продаются на базарах и в торговых центрах Канкуна.
В основе мексиканской кухни — мясо, картофель, фасоль и кукуруза, причем в сочетании с пикантными соусами. Гид Виктор Деев рекомендует не проходить мимо киосков и ларьков с уличной едой. Именно там, а не в туристических кафе или дорогих ресторанах, можно почувствовать, по его словам, "колоритную сочность".
"Однако не стоит бросаться к первому встречному торговцу. Посмотрите на местных: если у лотка толпа, значит, здесь вкусно", — советует Виктор.
В основе мексиканской кухни — мясо, картофель, фасоль и кукуруза, причем в сочетании с пикантными соусами. Гид Виктор Деев рекомендует не проходить мимо киосков и ларьков с уличной едой. Именно там, а не в туристических кафе или дорогих ресторанах, можно почувствовать, по его словам, "колоритную сочность".
"Однако не стоит бросаться к первому встречному торговцу. Посмотрите на местных: если у лотка толпа, значит, здесь вкусно", — советует Виктор.
Стоит попробовать известную на весь мир кесадилью (питу с разнообразными начинками), буррито (рулет в тонком лаваше), начос с гуакамоле (хрустящие чипсы из кукурузной муки). И, конечно, тамалес — сваренные на пару в листьях банана или маиса пирожки из кукурузной муки с начинкой из фарша, фасоли с халапеньо, сыра и овощей.
На десерт — чуррос (выпечка из заварного теста), а любителям пикантного — чилакилес, тушеные в острой подливе начос. Это блюдо подают обычно с яичницей, чоризо, жареными бобами, говядиной или птицей. Мексиканцы, как правило, так завтракают.
Стоит попробовать известную на весь мир кесадилью (питу с разнообразными начинками), буррито (рулет в тонком лаваше), начос с гуакамоле (хрустящие чипсы из кукурузной муки). И, конечно, тамалес — сваренные на пару в листьях банана или маиса пирожки из кукурузной муки с начинкой из фарша, фасоли с халапеньо, сыра и овощей.
На десерт — чуррос (выпечка из заварного теста), а любителям пикантного — чилакилес, тушеные в острой подливе начос. Это блюдо подают обычно с яичницей, чоризо, жареными бобами, говядиной или птицей. Мексиканцы, как правило, так завтракают.
Для гурманов есть и более экзотические варианты. Например, жареный кактус нопаль. Стебли очищают от иголок и готовят на гриле.
А еще, по словам Ирины Данилкиной, надо попробовать уитлакоче — гриб, растущий на кукурузных початках. Считается, что это необычное лакомство — наследие кухни ацтеков.
Выглядит "зараженная" грибом кукуруза совсем неаппетитно. Початки сначала раздуваются, белеют, затем чернеют. Но это съедобно. Уитлакоче консервируют, тушат, добавляют в кесадильи, соусы и даже мороженое! Отведать такой деликатес можно только в Мексике.
Для гурманов есть и более экзотические варианты. Например, жареный кактус нопаль. Стебли очищают от иголок и готовят на гриле.
А еще, по словам Ирины Данилкиной, надо попробовать уитлакоче — гриб, растущий на кукурузных початках. Считается, что это необычное лакомство — наследие кухни ацтеков.
Выглядит "зараженная" грибом кукуруза совсем неаппетитно. Початки сначала раздуваются, белеют, затем чернеют. Но это съедобно. Уитлакоче консервируют, тушат, добавляют в кесадильи, соусы и даже мороженое! Отведать такой деликатес можно только в Мексике.
Для въезда в страну не нужен даже ПЦР-тест — если вы прилетели прямым рейсом.
Сейчас из Москвы в Канкун без пересадок можно добраться на самолетах авиакомпаний AZUR air и Nordwind. С 18 ноября добавится "Аэрофлот": по вторникам, четвергам и субботам.
"Выбирая авиаперелет со стыковкой, не забывайте, что транзит через страны ЕС очень ограничен, — отмечают в пресс-службе TEZ TOUR. — Также понадобится ПЦР-тест".
Для въезда в страну не нужен даже ПЦР-тест — если вы прилетели прямым рейсом.
Сейчас из Москвы в Канкун без пересадок можно добраться на самолетах авиакомпаний AZUR air и Nordwind. С 18 ноября добавится "Аэрофлот": по вторникам, четвергам и субботам.
"Выбирая авиаперелет со стыковкой, не забывайте, что транзит через страны ЕС очень ограничен, — отмечают в пресс-службе TEZ TOUR. — Также понадобится ПЦР-тест".
Туроператоры уточняют, что из непрямых рейсов наиболее комфортный — через Турцию. Если пассажир не покидает транзитную зону, никаких документов в Стамбуле предъявлять не потребуется.
Карантина для российских туристов в Мексике нет. Однако путешественникам придется не позже чем за 12 часов до вылета заполнить специальную анкету, добавляет Анна Филатовская. Документ потребуется для прохождения паспортного контроля в аэропорту. Виза не нужна.
Туроператоры уточняют, что из непрямых рейсов наиболее комфортный — через Турцию. Если пассажир не покидает транзитную зону, никаких документов в Стамбуле предъявлять не потребуется.
Карантина для российских туристов в Мексике нет. Однако путешественникам придется не позже чем за 12 часов до вылета заполнить специальную анкету, добавляет Анна Филатовская. Документ потребуется для прохождения паспортного контроля в аэропорту. Виза не нужна.
Максимальная загрузка мексиканских отелей сейчас — 60 процентов, указывают в пресс-службе TEZ Tour. Развлекательные заведения, бары и рестораны открыты, но массовые мероприятия — только на открытых площадках.
Кроме того, действует "система светофоров". "В зависимости от региона могут быть более или менее строгие ограничения", — рассказывает Анна Филатовская.
В некоторых регионах и на улице нельзя без масок, говорит Ирина Данилкина.
Максимальная загрузка мексиканских отелей сейчас — 60 процентов, указывают в пресс-службе TEZ Tour. Развлекательные заведения, бары и рестораны открыты, но массовые мероприятия — только на открытых площадках.
Кроме того, действует "система светофоров". "В зависимости от региона могут быть более или менее строгие ограничения", — рассказывает Анна Филатовская.
В некоторых регионах и на улице нельзя без масок, говорит Ирина Данилкина.
По словам Филатовской, спрос на путевки в Мексику стабильный. "Больше всего туристов интересует пляжный отдых на Ривьере Майя и в Канкуне, а также экскурсионные туры на семь-девять ночей", — отмечает она. Стоимость с авиаперелетом и четырехзвездочным или пятизвездочным отелем — от 200 тысяч рублей на двоих.
Такие же цены и у туроператора ANEX Tour. А у TEZ TOUR неделя в трехзвездочном отеле без питания обойдется в 81 тысячу на человека.
По словам Филатовской, спрос на путевки в Мексику стабильный. "Больше всего туристов интересует пляжный отдых на Ривьере Майя и в Канкуне, а также экскурсионные туры на семь-девять ночей", — отмечает она. Стоимость с авиаперелетом и четырехзвездочным или пятизвездочным отелем — от 200 тысяч рублей на двоих.
Такие же цены и у туроператора ANEX Tour. А у TEZ TOUR неделя в трехзвездочном отеле без питания обойдется в 81 тысячу на человека.