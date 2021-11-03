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Туризм
https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html
В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро
В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро - РИА Новости, 03.11.2021
В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро
В ноябре крупнейший российский авиаперевозчик открывает прямые рейсы в Мексику. Россиянам там не нужны ни виза, ни карантин, ни даже ПЦР, поэтому гиды ожидают... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:00
2021-11-03T07:56
туризм
отдых
канкун
мексика
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новости - туризм
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре крупнейший российский авиаперевозчик открывает прямые рейсы в Мексику. Россиянам там не нужны ни виза, ни карантин, ни даже ПЦР, поэтому гиды ожидают много наших туристов. К тому же осенью тропические дожди сменяются солнечной, но не жаркой погодой и начинается высокий сезон. Путешествие не бюджетное, но экзотические впечатления гарантированы. О том, как поплавать в сенотах, где увидеть пирамиды майя и купить текилу, а также почему стоит попробовать кукурузный гриб — в материале РИА Новости.
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отдых, канкун, мексика, аэрофлот, новости - туризм, цивилизация майя, туристы, карибское море, туризм, фото, еда, пирамиды, маршруты - туризм, впечатления - туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
08:00 03.11.2021
 

В Мексику — без визы и ПЦР. Что смотреть в стране текилы и сомбреро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре крупнейший российский авиаперевозчик открывает прямые рейсы в Мексику. Россиянам там не нужны ни виза, ни карантин, ни даже ПЦР, поэтому гиды ожидают много наших туристов. К тому же осенью тропические дожди сменяются солнечной, но не жаркой погодой и начинается высокий сезон. Путешествие не бюджетное, но экзотические впечатления гарантированы. О том, как поплавать в сенотах, где увидеть пирамиды майя и купить текилу, а также почему стоит попробовать кукурузный гриб — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Больше всего в Мексике сейчас туристов из США и России, говорит гид Ирина Данилкина.

Обычно сюда едут, чтобы посмотреть архитектурные памятники майя, ацтеков.

Одна из самых посещаемых достопримечательностей — загадочный город Теотиуакан недалеко от Мехико.

По преданию, именно сюда вернулись боги после потопа, чтобы заново создать мир. До наших дней сохранились дворцы с древними фресками, храмы, комплекс пирамид по обеим сторонам "Дороги мертвых" — когда ацтеки пришли в этот город в XV веке, то увидели по обочинам заросшие холмы, которые приняли за могильники (на самом деле это были храмы).

Пирамида Луны и Пирамида Солнца в Теотиуакане, Мексика
1 из 14

Больше всего в Мексике сейчас туристов из США и России, говорит гид Ирина Данилкина.

Обычно сюда едут, чтобы посмотреть архитектурные памятники майя, ацтеков.

Одна из самых посещаемых достопримечательностей — загадочный город Теотиуакан недалеко от Мехико.

По преданию, именно сюда вернулись боги после потопа, чтобы заново создать мир. До наших дней сохранились дворцы с древними фресками, храмы, комплекс пирамид по обеим сторонам "Дороги мертвых" — когда ацтеки пришли в этот город в XV веке, то увидели по обочинам заросшие холмы, которые приняли за могильники (на самом деле это были храмы).

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AP Photo / Eduardo Verdugo

В Мексике находится третья по высоте пирамида в мире — Храм Солнца. Он изображен на национальных банкнотах и монетах.

Еще одну пирамиду — Кукулькан, или "Пернатый Змей", в городе Чичен-Ица — называют седьмым чудом света.

Если встать у подножия ведущей наверх лестницы и хлопнуть в ладоши, раздается странный щебечущий звук — такая необычная акустика. Эхо в пирамиде похоже на пение квезалей — священных птиц индейцев майя.

Чичен-Ица, Канкун, Мексика
2 из 14

В Мексике находится третья по высоте пирамида в мире — Храм Солнца. Он изображен на национальных банкнотах и монетах.

Еще одну пирамиду — Кукулькан, или "Пернатый Змей", в городе Чичен-Ица — называют седьмым чудом света.

Если встать у подножия ведущей наверх лестницы и хлопнуть в ладоши, раздается странный щебечущий звук — такая необычная акустика. Эхо в пирамиде похоже на пение квезалей — священных птиц индейцев майя.

© AP Photo / Eduardo Verdugo
© AP Photo / Israel Leal

"Обязательно побывайте в тематических парках", — советует гид Виктор Деев.

За адреналином и экстремальными аттракционами — в "Эксплор", за расслабленным отдыхом — в "Шкарет", к руинам древнего города Пполе. Там можно погулять по джунглям, посмотреть на ягуаров, черепах, крокодилов, фламинго, искупаться в голубых лагунах Карибского моря, сплавиться по протекающей через гроты подземной реке.

"В "Шкарете" собраны знаковые моменты истории страны — от древних майя до наших дней, и все это представлено в виде аттракционов или шоу", — говорит руководитель пресс-службы туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. В парке четыре десятка достопримечательностей — познавательных, культурных и просто развлекательных.

Игуана в природном заповеднике Шкарет, Мексика
3 из 14

"Обязательно побывайте в тематических парках", — советует гид Виктор Деев.

За адреналином и экстремальными аттракционами — в "Эксплор", за расслабленным отдыхом — в "Шкарет", к руинам древнего города Пполе. Там можно погулять по джунглям, посмотреть на ягуаров, черепах, крокодилов, фламинго, искупаться в голубых лагунах Карибского моря, сплавиться по протекающей через гроты подземной реке.

"В "Шкарете" собраны знаковые моменты истории страны — от древних майя до наших дней, и все это представлено в виде аттракционов или шоу", — говорит руководитель пресс-службы туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. В парке четыре десятка достопримечательностей — познавательных, культурных и просто развлекательных.

© AP Photo / Israel Leal
© AFP 2021 / Donald Miralle

Если хочется отдохнуть от толп туристов, прокатитесь вокруг полуострова Юкатан, осмотрите руины древних городов майя — Ушмаль, Эцна, Шпухиль.

По дороге туда гид Ирина Данилкина советует заехать на живописные сеноты, которых в мире больше нигде нет: это провалы в земле, напоминающие колодцы, причем с подземными реками.

Туристы плавают в сеноте Ик Кил, Мексика
4 из 14

Если хочется отдохнуть от толп туристов, прокатитесь вокруг полуострова Юкатан, осмотрите руины древних городов майя — Ушмаль, Эцна, Шпухиль.

По дороге туда гид Ирина Данилкина советует заехать на живописные сеноты, которых в мире больше нигде нет: это провалы в земле, напоминающие колодцы, причем с подземными реками.

© AFP 2021 / Donald Miralle
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанк

Штат Чьяпас наверняка понравится ценителям живописных пейзажей.

"Там нет морских курортов, зато есть красивые горы, водопады и индейские деревни, в которых сохранились самобытные ритуалы, — рассказывает Ирина. — А еще здесь делают самый вкусный мексиканский кофе!"

Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас
5 из 14

Штат Чьяпас наверняка понравится ценителям живописных пейзажей.

"Там нет морских курортов, зато есть красивые горы, водопады и индейские деревни, в которых сохранились самобытные ритуалы, — рассказывает Ирина. — А еще здесь делают самый вкусный мексиканский кофе!"

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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© Pixabay / LMHD

Другая неочевидная достопримечательность — остров Хольбош. Тишина, никакой инфраструктуры и привычной цивилизации, предупреждает экскурсовод Татьяна Шуляк. Зато природа удивительная.

Дороги Хольбоша до сих пор грунтовые, местные ездят на велосипедах. И спят местные в гамаках, а не на кроватях. Есть несколько отелей, кафе и ресторанов. Туристы приезжают сюда понаблюдать за китовыми акулами.

Фламинго в Мексике
6 из 14

Другая неочевидная достопримечательность — остров Хольбош. Тишина, никакой инфраструктуры и привычной цивилизации, предупреждает экскурсовод Татьяна Шуляк. Зато природа удивительная.

Дороги Хольбоша до сих пор грунтовые, местные ездят на велосипедах. И спят местные в гамаках, а не на кроватях. Есть несколько отелей, кафе и ресторанов. Туристы приезжают сюда понаблюдать за китовыми акулами.

© Pixabay / LMHD
© AFP 2021 / Pedro Padro

В Мексике много интересных музеев. Например, жутковатый музей подводных скульптур в Канкуре: в километре от побережья на глубине от четырех до восьми метров стоят бетонные человеческие фигуры, заросшие илом и водорослями. В музее текилы — дегустации главного национального напитка и символа Мексики. В Национальном музее антропологии вы узнаете историю населявших эти края доколумбовых цивилизаций.

После культурной программы — шоппинг. Текила, кофе, сомбреро, маски индейцев майя, гамаки, сладости и масло из косточек кактуса продаются на базарах и в торговых центрах Канкуна.

Национальный музей антропологии в Мехико
7 из 14

В Мексике много интересных музеев. Например, жутковатый музей подводных скульптур в Канкуре: в километре от побережья на глубине от четырех до восьми метров стоят бетонные человеческие фигуры, заросшие илом и водорослями. В музее текилы — дегустации главного национального напитка и символа Мексики. В Национальном музее антропологии вы узнаете историю населявших эти края доколумбовых цивилизаций.

После культурной программы — шоппинг. Текила, кофе, сомбреро, маски индейцев майя, гамаки, сладости и масло из косточек кактуса продаются на базарах и в торговых центрах Канкуна.

© AFP 2021 / Pedro Padro
© AP Photo / Rebecca Blackwell

В основе мексиканской кухни — мясо, картофель, фасоль и кукуруза, причем в сочетании с пикантными соусами. Гид Виктор Деев рекомендует не проходить мимо киосков и ларьков с уличной едой. Именно там, а не в туристических кафе или дорогих ресторанах, можно почувствовать, по его словам, "колоритную сочность".

"Однако не стоит бросаться к первому встречному торговцу. Посмотрите на местных: если у лотка толпа, значит, здесь вкусно", — советует Виктор.

Уличная еда в Мехико, приготовление тако
8 из 14

В основе мексиканской кухни — мясо, картофель, фасоль и кукуруза, причем в сочетании с пикантными соусами. Гид Виктор Деев рекомендует не проходить мимо киосков и ларьков с уличной едой. Именно там, а не в туристических кафе или дорогих ресторанах, можно почувствовать, по его словам, "колоритную сочность".

"Однако не стоит бросаться к первому встречному торговцу. Посмотрите на местных: если у лотка толпа, значит, здесь вкусно", — советует Виктор.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© Pixabay / Pixabay/Daria-Yakovleva

Стоит попробовать известную на весь мир кесадилью (питу с разнообразными начинками), буррито (рулет в тонком лаваше), начос с гуакамоле (хрустящие чипсы из кукурузной муки). И, конечно, тамалес — сваренные на пару в листьях банана или маиса пирожки из кукурузной муки с начинкой из фарша, фасоли с халапеньо, сыра и овощей.

На десерт — чуррос (выпечка из заварного теста), а любителям пикантного — чилакилес, тушеные в острой подливе начос. Это блюдо подают обычно с яичницей, чоризо, жареными бобами, говядиной или птицей. Мексиканцы, как правило, так завтракают.

Чуррос
9 из 14

Стоит попробовать известную на весь мир кесадилью (питу с разнообразными начинками), буррито (рулет в тонком лаваше), начос с гуакамоле (хрустящие чипсы из кукурузной муки). И, конечно, тамалес — сваренные на пару в листьях банана или маиса пирожки из кукурузной муки с начинкой из фарша, фасоли с халапеньо, сыра и овощей.

На десерт — чуррос (выпечка из заварного теста), а любителям пикантного — чилакилес, тушеные в острой подливе начос. Это блюдо подают обычно с яичницей, чоризо, жареными бобами, говядиной или птицей. Мексиканцы, как правило, так завтракают.

© Pixabay / Pixabay/Daria-Yakovleva
© AFP 2021 / Omar Torres

Для гурманов есть и более экзотические варианты. Например, жареный кактус нопаль. Стебли очищают от иголок и готовят на гриле.

А еще, по словам Ирины Данилкиной, надо попробовать уитлакоче — гриб, растущий на кукурузных початках. Считается, что это необычное лакомство — наследие кухни ацтеков.

Выглядит "зараженная" грибом кукуруза совсем неаппетитно. Початки сначала раздуваются, белеют, затем чернеют. Но это съедобно. Уитлакоче консервируют, тушат, добавляют в кесадильи, соусы и даже мороженое! Отведать такой деликатес можно только в Мексике.

Жареный кактус нопаль
10 из 14

Для гурманов есть и более экзотические варианты. Например, жареный кактус нопаль. Стебли очищают от иголок и готовят на гриле.

А еще, по словам Ирины Данилкиной, надо попробовать уитлакоче — гриб, растущий на кукурузных початках. Считается, что это необычное лакомство — наследие кухни ацтеков.

Выглядит "зараженная" грибом кукуруза совсем неаппетитно. Початки сначала раздуваются, белеют, затем чернеют. Но это съедобно. Уитлакоче консервируют, тушат, добавляют в кесадильи, соусы и даже мороженое! Отведать такой деликатес можно только в Мексике.

© AFP 2021 / Omar Torres
© Pixabay / Michelle_Raponi

Для въезда в страну не нужен даже ПЦР-тест — если вы прилетели прямым рейсом.

Сейчас из Москвы в Канкун без пересадок можно добраться на самолетах авиакомпаний AZUR air и Nordwind. С 18 ноября добавится "Аэрофлот": по вторникам, четвергам и субботам.

"Выбирая авиаперелет со стыковкой, не забывайте, что транзит через страны ЕС очень ограничен, — отмечают в пресс-службе TEZ TOUR. — Также понадобится ПЦР-тест".

Пляж в городе Канкун, Мексика
11 из 14

Для въезда в страну не нужен даже ПЦР-тест — если вы прилетели прямым рейсом.

Сейчас из Москвы в Канкун без пересадок можно добраться на самолетах авиакомпаний AZUR air и Nordwind. С 18 ноября добавится "Аэрофлот": по вторникам, четвергам и субботам.

"Выбирая авиаперелет со стыковкой, не забывайте, что транзит через страны ЕС очень ограничен, — отмечают в пресс-службе TEZ TOUR. — Также понадобится ПЦР-тест".

© Pixabay / Michelle_Raponi
© AFP 2021 / Daniel Slim

Туроператоры уточняют, что из непрямых рейсов наиболее комфортный — через Турцию. Если пассажир не покидает транзитную зону, никаких документов в Стамбуле предъявлять не потребуется.

Карантина для российских туристов в Мексике нет. Однако путешественникам придется не позже чем за 12 часов до вылета заполнить специальную анкету, добавляет Анна Филатовская. Документ потребуется для прохождения паспортного контроля в аэропорту. Виза не нужна.

Пост с контролем температуры в международном аэропорту имени Бенито Хуареса, Мехико
12 из 14

Туроператоры уточняют, что из непрямых рейсов наиболее комфортный — через Турцию. Если пассажир не покидает транзитную зону, никаких документов в Стамбуле предъявлять не потребуется.

Карантина для российских туристов в Мексике нет. Однако путешественникам придется не позже чем за 12 часов до вылета заполнить специальную анкету, добавляет Анна Филатовская. Документ потребуется для прохождения паспортного контроля в аэропорту. Виза не нужна.

© AFP 2021 / Daniel Slim
© AFP 2021 / Daniel Slim

Максимальная загрузка мексиканских отелей сейчас — 60 процентов, указывают в пресс-службе TEZ Tour. Развлекательные заведения, бары и рестораны открыты, но массовые мероприятия — только на открытых площадках.

Кроме того, действует "система светофоров". "В зависимости от региона могут быть более или менее строгие ограничения", — рассказывает Анна Филатовская.

В некоторых регионах и на улице нельзя без масок, говорит Ирина Данилкина.

Ресторан на пляже в Плайя-дель-Кармен, штат Кинтана-Роо, Мексика
13 из 14

Максимальная загрузка мексиканских отелей сейчас — 60 процентов, указывают в пресс-службе TEZ Tour. Развлекательные заведения, бары и рестораны открыты, но массовые мероприятия — только на открытых площадках.

Кроме того, действует "система светофоров". "В зависимости от региона могут быть более или менее строгие ограничения", — рассказывает Анна Филатовская.

В некоторых регионах и на улице нельзя без масок, говорит Ирина Данилкина.

© AFP 2021 / Daniel Slim
© AFP 2021 / Ulises Ruiz

По словам Филатовской, спрос на путевки в Мексику стабильный. "Больше всего туристов интересует пляжный отдых на Ривьере Майя и в Канкуне, а также экскурсионные туры на семь-девять ночей", — отмечает она. Стоимость с авиаперелетом и четырехзвездочным или пятизвездочным отелем — от 200 тысяч рублей на двоих.

Такие же цены и у туроператора ANEX Tour. А у TEZ TOUR неделя в трехзвездочном отеле без питания обойдется в 81 тысячу на человека.

Номер в форме бочки с текилой в штате Халиско, где выращивают агаву, из которой затем производят текилу в дубовых бочках
14 из 14

По словам Филатовской, спрос на путевки в Мексику стабильный. "Больше всего туристов интересует пляжный отдых на Ривьере Майя и в Канкуне, а также экскурсионные туры на семь-девять ночей", — отмечает она. Стоимость с авиаперелетом и четырехзвездочным или пятизвездочным отелем — от 200 тысяч рублей на двоих.

Такие же цены и у туроператора ANEX Tour. А у TEZ TOUR неделя в трехзвездочном отеле без питания обойдется в 81 тысячу на человека.

© AFP 2021 / Ulises Ruiz
 
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