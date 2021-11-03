https://ria.ru/20211103/malkov-1757495900.html

Сын Малькова признался в отличных отношениях с Макеевой

Сын Малькова признался в отличных отношениях с Макеевой - РИА Новости, 03.11.2021

Сын Малькова признался в отличных отношениях с Макеевой

Сын Романа Малькова Андрей подтвердил в Instagram, что отношения с Анастасией Макеевой у него лучше, чем с собственной матерью. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:53

2021-11-03T10:53

2021-11-03T10:53

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сын Романа Малькова Андрей подтвердил в Instagram, что отношения с Анастасией Макеевой у него лучше, чем с собственной матерью.Он добавил, что не встречается с бабушкой и дедушкой со стороны матери, поскольку у него много дел. Вместе с мачехой и отцом Андрей проводит время в Турции. Семья приобрела там жилье. По словам Макеевой, она также занимается бизнесом в теплой стране.Ранее Андрей рассказал, что его отец работает фрилансером.

https://ria.ru/20211028/malkova-1756741250.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес