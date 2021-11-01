https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html

Пасынок Макеевой ответил на вопрос о работе отца

Пасынок Макеевой ответил на вопрос о работе отца - РИА Новости, 01.11.2021

Пасынок Макеевой ответил на вопрос о работе отца

Сын Романа Малькова Андрей в Instagram ответил на вопрос о доходах в семье. Он отметил, что отец работает фрилансером. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:15

2021-11-01T15:15

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анастасия макеева

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сын Романа Малькова Андрей в Instagram ответил на вопрос о доходах в семье. Он отметил, что отец работает фрилансером.Вместе с отцом и мачехой Анастасией Макеевой Андрей улетел в Турцию. Он рассказал, что пара купила там недвижимость.Кадрами из теплой страны регулярно делится в своем профиле и сам Роман. Он публикует видео с Макеевой, пляжем и процессом приготовления еды.Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат.

https://ria.ru/20211028/malkova-1756741250.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева