Пасынок Макеевой ответил на вопрос о работе отца
Пасынок Макеевой рассказал о работе отца фрилансером
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сын Романа Малькова Андрей в Instagram ответил на вопрос о доходах в семье. Он отметил, что отец работает фрилансером.
"Вы знаете, есть такое название "фрилансер". Это человек, которому не нужно сидеть в офисе и ходить на работу в восемь утра. Он работает из дома, из машины, из Турции. Просто нужен компьютер и телефон. И все. Он работает", – заверил Андрей.
Вместе с отцом и мачехой Анастасией Макеевой Андрей улетел в Турцию. Он рассказал, что пара купила там недвижимость.
Кадрами из теплой страны регулярно делится в своем профиле и сам Роман. Он публикует видео с Макеевой, пляжем и процессом приготовления еды.
Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат.
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