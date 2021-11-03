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Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11 - РИА Новости, 03.11.2021
Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
Правительство РФ одобрило запуск беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, в режиме "цифровых песочниц", сообщил... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T03:11
2021-11-03T03:11
экономика
москва
андрей белоусов
почта россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило запуск беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, в режиме "цифровых песочниц", сообщил РИА Новости источник в транспортной отрасли.Это также следует из резолюции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (есть в распоряжении РИА Новости), в которой чиновник поручил Минтрансу, МВД и Минпромторгу направить до февраля 2022 года предложения по установлению режима "цифровых песочниц" для беспилотников. При этом Минэкономразвития поручили до апреля 2022 года подготовить соответствующий проект постановления правительства о запуске автономных автомобилей в этом экспериментальном правовом режиме.Источник уточнил, что речь идет об ускорении запуска беспилотных грузоперевозках в рамках проекта Минтранса "Беспилотные логистические коридоры". Предполагается, что тестирование автономных фур на отдельных участках М-11 начнется уже в 2022 году. По словам замминистра Кирилла Богданова, это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на всей магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года, а также запуску автономных перевозок на 19,5 тысяч километров федеральных трасс между Азией и Европой к 2030 году.Программу "цифровой песочницы" для создания беспилотных логистических коридоров Минтранс совместно с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) начал формировать ещё в сентябре. Инициатива подготовлена с участием более 20 компаний, уточнял Богданов.Экспериментальные правовые режимы, или "цифровые песочницы", в рамках которых кабмин планирует запустить автономные грузоперевозки, введены в России с января 2021 года. Они создают правовые условия для ускоренного внедрения цифровых технологий. Инициаторы таких режимов получают возможность отработки на практике инновационных сервисов и услуг при одновременной подготовке новых норм регулирования. Одним из первых проектов для "цифровых песочниц" стало роботакси "Яндекса". Сейчас также готовится запуск доставки на авиадронах в рамках двух проектов - объединения из 13 компаний в Томской области и "Почты России" в регионах Дальнего Востока.
https://ria.ru/20200424/1570500749.html
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экономика, москва, андрей белоусов, почта россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), яндекс, россия
03:11 03.11.2021
 
Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11

Источник: Правительство одобрило эксперимент с беспилотной грузоперевозокой на трассе М-11

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция "Газпромнефть" на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автозаправочная станция Газпромнефть на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило запуск беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, в режиме "цифровых песочниц", сообщил РИА Новости источник в транспортной отрасли.
Это также следует из резолюции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (есть в распоряжении РИА Новости), в которой чиновник поручил Минтрансу, МВД и Минпромторгу направить до февраля 2022 года предложения по установлению режима "цифровых песочниц" для беспилотников. При этом Минэкономразвития поручили до апреля 2022 года подготовить соответствующий проект постановления правительства о запуске автономных автомобилей в этом экспериментальном правовом режиме.
Испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля 2020, 10:04
КамАЗ успешно испытал беспилотные грузовики в Арктике
Источник уточнил, что речь идет об ускорении запуска беспилотных грузоперевозках в рамках проекта Минтранса "Беспилотные логистические коридоры". Предполагается, что тестирование автономных фур на отдельных участках М-11 начнется уже в 2022 году. По словам замминистра Кирилла Богданова, это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на всей магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года, а также запуску автономных перевозок на 19,5 тысяч километров федеральных трасс между Азией и Европой к 2030 году.
Программу "цифровой песочницы" для создания беспилотных логистических коридоров Минтранс совместно с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) начал формировать ещё в сентябре. Инициатива подготовлена с участием более 20 компаний, уточнял Богданов.
Экспериментальные правовые режимы, или "цифровые песочницы", в рамках которых кабмин планирует запустить автономные грузоперевозки, введены в России с января 2021 года. Они создают правовые условия для ускоренного внедрения цифровых технологий. Инициаторы таких режимов получают возможность отработки на практике инновационных сервисов и услуг при одновременной подготовке новых норм регулирования. Одним из первых проектов для "цифровых песочниц" стало роботакси "Яндекса". Сейчас также готовится запуск доставки на авиадронах в рамках двух проектов - объединения из 13 компаний в Томской области и "Почты России" в регионах Дальнего Востока.
Автоцистерна компании Газпром Нефть - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 15:30
"Газпром нефть" успешно испытала беспилотные грузовики в Арктике
 
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