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Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул
Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул - РИА Новости, 03.11.2021
Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул
Эксперты узнали у россиян, как они проводят осенний локдаун, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:38
2021-11-03T13:38
2021-11-03T13:38
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали у россиян, как они проводят осенний локдаун, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Согласно результатам опроса, только три процента соотечественников отправились путешествовать по стране во время нерабочих дней. Большинство — 67 процентов — сообщили, что продолжают работать.Семь процентов опрошенных гуляют парках, делают генеральную уборку и смотрят фильмы дома. Остальные ответили, что посвящают время рукоделию, чтению книг, обучению на курсах, компьютерным играм, занятиям йогой и пилатесом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул
Аналитики выяснили, чем занимаются россияне во время нерабочих дней
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали у россиян, как они проводят осенний локдаун, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Согласно результатам опроса, только три процента соотечественников отправились путешествовать по стране во время нерабочих дней. Большинство — 67 процентов — сообщили, что продолжают работать.
Семь процентов опрошенных гуляют парках, делают генеральную уборку и смотрят фильмы дома. Остальные ответили, что посвящают время рукоделию, чтению книг, обучению на курсах, компьютерным играм, занятиям йогой и пилатесом.