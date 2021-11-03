https://ria.ru/20211103/lokdaun-1757500199.html

Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул

Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул - РИА Новости, 03.11.2021

Только три процента россиян путешествуют во время ковидных каникул

Эксперты узнали у россиян, как они проводят осенний локдаун, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:38

2021-11-03T13:38

2021-11-03T13:38

туризм

работа

новости - туризм

туристы

туризм

россия

куда поехать в выходные

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795715_0:13:3269:1852_1920x0_80_0_0_fe18055af15c5ec9ee93d12768490d71.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали у россиян, как они проводят осенний локдаун, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Согласно результатам опроса, только три процента соотечественников отправились путешествовать по стране во время нерабочих дней. Большинство — 67 процентов — сообщили, что продолжают работать.Семь процентов опрошенных гуляют парках, делают генеральную уборку и смотрят фильмы дома. Остальные ответили, что посвящают время рукоделию, чтению книг, обучению на курсах, компьютерным играм, занятиям йогой и пилатесом.

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19, коронавирус в россии