https://ria.ru/20211210/vyazanie-1763224893.html

Вязание носков на спицах: простые схемы и алгоритм для начинающих

Носки спицами: вязание для начинающих, схемы с пошаговым описанием

Вязание носков на спицах: простые схемы и алгоритм для начинающих

Вязание для начинающих: пошаговое описание процесса, как связать красивые носки на пяти спицах, схемы узоров, таблица размеров в помощь рукодельнице и краткий... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T22:11

2021-12-10T22:11

2021-12-10T22:12

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вязание для начинающих: пошаговое описание процесса, как связать красивые носки на пяти спицах, схемы узоров, таблица размеров в помощь рукодельнице и краткий обзор необычных способов вязания, - в материале РИА Новости.Что нужно знать о вязанииЭтот вид рукоделия возник еще в древности и был исключительно мужским занятием. Своей популярности он не теряет и сейчас, хотя его принято больше ассоциировать с женщинами. Теперь вязание не является необходимостью. Ведь процесс успокаивает нервы после рабочего дня, помогает расслабиться и отвлечься от тяжелых мыслей. Кроме того, такое хобби может стать дополнительным заработком.Стереотип, что со спицами вечерами сидят только пенсионерки, давно устарел.С чего начатьЧтобы научиться вязать, необходимо терпение и определенные знания не только о технике работы, но и о свойствах пряжи, особенностях спиц и крючка.Носки - одно из самых простых изделий, поэтому тем, кто хочет научиться вязать, можно начинать именно с них. Сначала стоит определиться, какие именно носки хочется связать. Исходя из этого нужно выбирать пряжу и инструменты. От них будет зависеть качество и внешний вид изделия.Выбор пряжиВажно помнить, что носки подвергаются частым стиркам, поэтому нитки должны быть не только приятными к телу, но и прочными. Для зимних носков хорошо подходит пряжа из натуральной шерсти, она согревает, обладает эластичностью, отводит лишнюю влагу и позволяет телу дышать. Но шерсть недолговечна, поэтому для прочности изделия лучше к шерстяным нитям добавлять искусственные (нейлон, полиамид).Носки из овечьей шерсти приятны на ощупь, хорошо согревают, нити из шерсти мериноса очень мягкие, такое изделие понравятся детям. Популярна верблюжья пряжа, изделия из нее тонкие, но теплые, легкое покалывание может улучшить кровообращение. Часто рукодельницы используют шерсть альпаки, она прочная и ноская.На весенне-осенний период хорошо подойдут носки из тонкого мериноса, на лето - из хлопчатобумажной нити с добавлением полиамида.Основные требования, которым должна отвечать пряжа для носков:Виды носочной пряжи:Для домашних толстых и уютных носков используют нитки среднего веса (аран, 50 г в 87 м). Носки под обувь вяжут из тонкой теплой пряжи толщиной 400 метров на 100 граммов. Правильный подбор толщины тоже имеет значение.Выбор инструментовНоски можно вязать спицами или крючком. Инструменты выбираются с учетом толщины пряжи. По общему правилу размер спиц должен быть в полтора-два раза больше диаметра нити. Каждый производитель указывает на мотке рекомендуемый диапазон размеров. Если спицы или крючок тоньше пряжи, то изделие получится плотным, толще - ажурным и воздушным.Новичкам лучше всего использовать инструменты, выполненные из дерева или пластмассы, чтобы петли меньше соскальзывали во время вязания. Металлические спицы хороши для опытных мастериц.Для вязания носков необходимо приобрести пять коротких чулочных спиц нужного диаметра либо крючок с не очень острым концом, чтобы новичок не повредил себе пальцы.Определение размераЧтобы определить длину носка, можно воспользоваться специальной формулой: размер обуви делится на три и умножается на два. Таким образом, длина изделия для человека с 37 размером ноги - 24,6 см.Чтобы связать удобный носок, можно воспользоваться таблицами, в которых рассчитаны все основные параметры в зависимости от толщины пряжи и размера ноги.Если нет желания вязать по усредненным меркам и есть возможность измерить ногу сантиметром, следует сделать это следующим образом:Результат будет равен длине носка.Этапы вязкиЛюбой носок состоит из пяти частей:Именно в этой последовательности в большинстве случаев и вяжется изделие.Способы вязанияСпособов вязания носков достаточно много, но наиболее известные из них - на пяти или двух спицах.На пяти спицахПервое, что нужно сделать - набрать петли. На две спицы, сложенные вместе, набирается необходимое количество петель кратное четырем, после этого петли равномерно распределяются на все четыре спицы и провязывается резинка носка.Вид резинки зависит от предпочтений мастерицы. Классические варианты - одна петля изнаночная, одна лицевая; две изнаночных, две лицевых, либо три изнаночных, три лицевых.Длину резинки можно варьировать, но обычно она составляет 1/4 от общей длины верхней части.Верхняя часть носка вывязывается лицевыми петлями вкруговую на пять - шесть сантиметров до пятки. В создании пятки участвуют две спицы, после того, как необходимая высота связана, делается "карман" пятки с помощью оставшихся двух спиц. Для этого в процессе необходимо будет подбирать с каждого края готовой части по одной петле на рабочую спицу.После того, как эта часть носка готова, нужно снова перейти на круговое вязание, набрав необходимое количество петель на пятке согласно данным из таблицы.На этом этапе создается основная часть изделия лицевыми петлями. Провязав искомую длину, петли следует плавно убавлять, создавая мысок носка.Убавляются петли чаще всего с двух сторон, но для тонкой ноги подойдет вариант со всех четырех спиц. Когда остается несколько петель, их закрывают и прячут нить внутрь носка.Процесс вязания прост, основная сложность для новичков - обращение сразу с пятью спицами одновременно.На двух спицах без шваЕсли нет пяти спиц, это не повод оставаться без носков. Вариант вязания изделия на двух спицах тоже достаточно прост.На одну спицу набирается половина необходимого количества петель, провязывается резинка и часть пятки. Для определения высоты пятки можно воспользоваться двумя способами:Следующий этап - закругление пятки. При общем количестве петель 25 процесс происходит по следующему принципу:Мысленно поделив петли на три, получаем восемь - девять - восемь петель. Если в остатке одна петля, ее нужно присоединить к средней части. Если две - по одной к боковым частям. Следует связать восемь петель первой части, потом восемь петель средней, а девятую петлю второй части провязать вместе с петлей третьей части.Далее носки нужно повернуть на лицевую сторону. Первую петлю снять, связать восемь петель средней части, девятую - вместе с петлей боковой части лицевой. Снова повернуть, первую петлю снять, провязать восемь петель средней части, девятую вместе с петлей боковой части изнаночной. Таким образом провязываются только петли средней части, а петли боковых частей присоединяются к ним. В конце работы на спице должно остаться девять петель.Так как после завершения пятки количество петель больше необходимого, его сокращают (этот участок называется клином подъема стопы).Следующая часть носка провязывается до мизинца. Нужно убавить петли так же, как на клине подъема стопы, провязывая по две петли вместе перед кромочными в конце каждого ряда. Когда на спице останется 1/3 часть петель, необходимо поднять петли из кромочных. Первую петлю ряда не снимать, а провязывать лицевой в лицевых рядах и изнаночной в изнаночных. Эту первую петлю следует вязать плотнее.Петли прибавляются до тех пор, пока на спице не останется их расчетное количество.Верхнюю среднюю часть носка нужно вязать так же, поднимая петли из кромочных, но, чтобы количество петель оставалось расчетным, в конце каждого ряда убавлять петли тем же способом, что и ранее, провязывая по две петли вместе в конце каждого ряда.На двух спицах со швомЭто один из самых легких способов вязания, подходящий для новичков. Набрав необходимое количество петель на одну спицу, следует связать резинку и верхнюю часть носка. Высоту и того, и другого можно варьировать.Для пятки необходимо оставить 21 петлю (не имеет значения, какое общее количество петель было набрано), остальные можно собрать на булавку или протянуть через них нитку, чтобы не распустились. Связав необходимое для пятки количество рядов, например, 14, нужно приступить к самой сложной в любом способе вязания носков части: карману для пятки. Для этого на 15-м ряду провязать 13 петель, а 14-ю и 15-ю соединить вместе, оставшиеся шесть петелек оставить без изменения, перевернуть изделие и повторить действия, оставляя непровязанными шесть петель, а перед ними соединяя две вместе.В следующих двух рядах алгоритм тот же, но на этот раз нетронутыми остаются уже пять петель, таким образом к концу работы над пяткой на спице остаются семь петель, которые изначально были на середине, а кармашек стал объемным.Для того чтобы связать основную часть носка, нужно набрать петли по бокам пятки, например, еще по семь с каждой стороны (точное количество для определенного размера можно посмотреть в таблице), удобнее всего это делать с помощью крючка.Основная часть вяжется до мизинца, участвуют петли, набранные на пятке, и те, которые были оставлены на булавке или нитке.Для завершения носка нужно убавлять петли в каждом ряду по пять раз, оставшиеся несколько петель стянуть ниткой, а носок сшить.На двух парах круговых спицВ этом случае изделие вяжется попеременно то на одной паре, то на другой. Важный аспект: провязывать петли только теми спицами, на которых они находятся. Причем, передняя сторона носка вяжется одной парой игл, а задняя - другой, поэтому при создании пятки не нужно перераспределять петли. Место перехода от пятки с основной части лучше отметить булавкой.Набранные петли необходимо распределить на две пары спиц, которые располагаются параллельно. Прежде чем приступить к провязыванию первого ряда, первую петлю нужно переместить с левой пары игл на правую и наоборот, протянув через снятую петельку. В результате рабочая нить оказывается в середине соединения петель. После этой манипуляции все петли на одной из пар сдвинуть на леску и расположить эти спицы иглами вниз. Работу начинать на одной паре. После того, как первый ряд будет закончен, его сдвигают вниз, а спицы откладывают, продолжая вязать на второй паре. Такой порядок действий будет продолжаться до самого конца вязки.Стенка пятки вывязывается первой парой спиц, тыльная сторона - второй.В лицевых рядах первую петлю снимать как лицевую, затем попеременно одну петлю провязывать лицевой и одну снимать как лицевую, при этом нить протягивать за петлей, последнюю петлю ряда провязывать лицевой.В изнаночных рядах первую петлю снимать как лицевую, до последней петли все вязать изнаночными, затем последнюю провязать лицевой. Всегда заканчивать изнаночным рядом.Чашка пятки создается следующим образом: в лицевых рядах последнюю петлю чашечки провязать вместе со следующей петлей лицевой, затем еще одну петлю вязать лицевой. Работу повернуть. Во всех изнаночных рядах первую петлю снять как изнаночную и последнюю петлю чашечки провязать вместе со следующей петлей изнаночной, затем следующую петлю стенки пятки провязать изнаночной и работу снова повернуть. Во всех лицевых рядах первую петлю снимать как лицевую. Так продолжать вязать до тех пор, пока не будут израсходованы все петли.Для того чтобы сделать переход от пятки к основной части носка, нужно убавлять петли в каждом втором круговом ряду. Для этого отмеченную петлю, находящуюся слева от стенки пятки, провязывать вместе с предыдущей петлей лицевой, а отмеченную петлю, находящуюся справа от стенки пятки, провязывать вместе с последующей.Основную часть носка вязать снова вкруговую. Важно помнить, что на каждой паре спиц ровно половина петель и работать с ними нужно поочередно. Мысок вяжется классическим способом с помощью убавления петель и стягивается нитью.Поперечное вязаниеНоски можно вязать поперек, не утруждаясь вывязыванием пятки и мыска. Техника предельно проста: создается полотно с добавлением и убавлением петель в мысочной и пяточной части, а полученный прямоугольник сшивается швом "петля в петлю". Этот способ требует высокой плотности вязки, только тогда носок хорошо держит форму и облегает ногу. Недостатки поперечного способа заключаются в слишком простой форме и отсутствии клина для перехода от верхней части к основной, расширение происходит только за счет пятки, поэтому при носке чувствуется натяжение в верхней части стопы.Кроме того плотная вязка предполагает большое количество краевых петель, которые потом нужно будет сшить. Но способ оригинален, и носки, изготовленные методом поперечного вязания, выглядят необычно.Спиральное вязаниеНосок вяжется все время прямо с чередованием изнаночных и лицевых петель (например, четыре изнаночных, четыре лицевых на протяжении четырех рядов), потом порядок смещается на одну петлю влево. В результате получается чулок, закрученный в спираль, который включает в себя резинку, верх, пятку и основную часть. Особым образом вывязывается только мысок (лицевой гладью с убавлениемпетель).Пяточное вязаниеЕсли надоело вязать носки, начиная с резинки, можно это сделать от пятки. Для этого из одной петли на спице нужно вывязать три (не снимая со спицы провязать из нее лицевую-изнаночную-лицевую). Постепенно прибавляя петли, получаем пятку. Далее вывязывается основная часть носка и только потом на спицы набираются петли для верха.Варианты носковС помощью спиц можно создавать не только носки, но и пинетки для малышей, следки, сапожки, чулки и многое другое, используя различные техники и узоры.МужскиеМужские носки чаще всего вяжутся из однотонных ниток без кричащих цветов и ажурных узоров. Теплые носочки из натуральной шерсти с добавлением нейлона, связанные своими руками, будут хорошим подарком.ЖенскиеДля носков прекрасной половины человечества ограничений в фантазии нет. Все зависит от желания мастерицы: орнамент, ажурная вязка - все уместно смотрится на женской ноге.ДетскиеМалыши и те, кто постарше, с большим удовольствием носят яркие, цветные носочки, связанные из мягкой нежной пряжи с использованием различных узорных техник.АжурныеАжурные носки всегда привлекают внимание, их можно создавать не только крючком, но и спицами. Большое количество узоров (листочки, косички, ромбики, зигзаги и их вариации) позволяет выбрать ажур на любой вкус. К вязанию таких изделий лучше всего подходить после того, как уже освоены азы мастерства.С узоромСамый простой способ связать носки с узором - приобрести градиентную пряжу, которая в процессе работы сама сложится в произвольный рисунок. Опытные вязальщицы создают шедевры из ниток разных цветов.С двухцветным узоромОдин из самых простых способов вязки узорных носочков - использование двух цветов пряжи. Таким образом можно выделить резинку, мысок и пятку либо вывязать полоски. Начинающие мастерицы легко справятся с такой работой.С жаккардомЖаккардовый узор - это рисунок, созданный из нитей разных цветов. Орнаменты могут быть как простыми, так и сложными, выполняются при помощи спиц лицевой гладью.СледкиУютные домашние следки вяжутся как пятью, так и двумя спицами. Первый способ хорош для умелых рукодельниц, изделие создается одним полотном, его можно распустить и легко починить. Второй удобен начинающим, если взять круговые спицы - петли не будут слетать. Для укрепления подошвы хорошо добавить капроновую нить или провязать эту часть двойной ниткой.ПинеткиСвязать пинетки под силу любой маме, самые простые модели вяжутся двумя спицами обычной лицевой гладью. В более сложных вариантах используются разные цвета ниток, ажурные узоры.Вязаные сапожкиВязаные сапожки могут быть комнатными, на резиновой и войлочной подошве, для улицы и дома, с ажурными узорами и помпонами. Вязать этот вид изделия можно крючком и спицами. Проще всего сделать сапожки на войлочной подошве чулочными спицами самой обычной лицевой гладью. Более опытные рукодельницы используют в работе ажуры и жаккард.Необычные способы вязанияКроме привычных спиц и крючка существуют альтернативные способы создания вязаных вещей. Например, вязание на палке от швабры. Именно так дословно переводится название техники broomstick. Петли нанизываются на толстую спицу, линейку или деревянную палку определенного диаметра, сам процесс выполняется крючком.Нукинг - в качестве рабочего инструмента используется специальный крючок с игольным ушком. Такое приспособление позволяет сочетать возможности спиц и крючка. Выгодно отличается от них тем, что позволяет легко вязать плотные полотна и создавать необычные узоры.Шибори - одна из самых необычных техник. Изделие выполняется из натуральной шерсти обычной платочной вязкой (лицевой гладью). После того как полотно готово, на него кладут различные округлые предметы (шарики, орехи и т.д.) и прикрепляют резинкой. Потом все это стирается в горячей воде, после сушки резинки снимаются и шарики удаляются. В результате появляются "шишки" и складки, а сама основа становится плотнее.

https://ria.ru/20140124/991034574.html

https://ria.ru/20101019/287228425.html

https://ria.ru/20211203/minpromtorg-konkurs-1760921066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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