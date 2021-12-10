Вязание носков спицами: инструкция для начинающих и опытных мастеров

МОСКВА — РИА Новости. Вязание для начинающих: пошаговое описание процесса, как связать красивые носки на пяти спицах, схемы узоров, таблица размеров и краткий обзор необычных способов вязания, — в материале РИА Новости.

Что понадобится для вязания носков

Чтобы научиться вязать, необходимо терпение и определенные знания не только о технике работы, но и о свойствах пряжи, особенностях спиц и крючка. Носки — одно из самых простых изделий, поэтому тем, кто хочет научиться вязать, можно начинать именно с них. Сначала стоит определиться, какие именно носки хочется связать. Исходя из этого нужно выбирать пряжу и инструменты. От них будет зависеть качество и внешний вид изделия.

© Pixabay / k-e-k-u-l-é Мотки с пряжей © Pixabay / k-e-k-u-l-é Мотки с пряжей

Какая пряжа лучше всего подходит для носков

Выбор пряжи — один из ключевых моментов при создании качественных и долговечных носков. Не всякая пряжа подойдет для изделий, которые подвергаются постоянному трению. Кроме того, носки требуют частой стирки, поэтому нитки должны быть не только приятными к телу, но и прочными.

Виды носочной пряжи:

сочетание различных видов шерсти;

чистая шерсть одного вида;

смесь шерсти с синтетическими нитями;

синтетика.

Для зимних носков хорошо подходит пряжа из натуральной шерсти, она согревает, обладает эластичностью, отводит лишнюю влагу и позволяет телу дышать. Но шерсть недолговечна, поэтому для прочности изделия лучше к шерстяным нитям добавлять искусственные. Для долговечных носков чаще используют смесь шерсти и полиамида — такая пряжа менее склонна к истиранию. Наличие нейлона или полиамида в составе увеличивает срок службы носков. Для домашних толстых и уютных носков используют нитки среднего веса (аран, 50 г в 87 м). Носки под обувь вяжут из тонкой теплой пряжи толщиной 400 метров на 100 граммов. Правильный подбор толщины тоже имеет значение.

Носки из овечьей шерсти приятны на ощупь, хорошо согревают, нити из шерсти мериноса очень мягкие, такое изделие понравятся детям. Популярна верблюжья пряжа, изделия из нее тонкие, но теплые, легкое покалывание может улучшить кровообращение. Часто рукодельницы используют шерсть альпаки, она прочная и ноская.

На весенне-осенний период хорошо подойдут носки из тонкого мериноса, на лето — из хлопчатобумажной нити с добавлением полиамида.

Основные требования, которым должна отвечать пряжа для носков это прочность, эластичность и упругость.

© Pixabay / oleg_mit Женщина вяжет © Pixabay / oleg_mit Женщина вяжет

Выбор спиц: круговые, чулочные и классические

Носки можно вязать спицами или крючком. Инструменты выбираются с учетом толщины пряжи. Каждый производитель указывает на мотке рекомендуемый диапазон размеров. Если спицы или крючок тоньше пряжи, то изделие получится плотным, толще — ажурным и воздушным.

Для вязания носков необходимо приобрести спицы нужного диаметра либо крючок с не очень острым концом, чтобы не повредить себе пальцы. Выбор спиц зависит от уровня мастерства и предпочтений в технике вязания.

Носки вяжутся на чулочных спицах. Комплект обычно состоит из пяти стержней, длиной 15-20 см. Для средней пряжи подходит 2-4 размер. Они подходят для всех частей носка и позволяют равномерно распределить петли.

Для вязания носков также подходят круговые спицы. Они представляют собой два стержня, соединенных гибким шнуром или леской. Они удобны для вязания, с их помощью на изделии получается меньше швов и соединений.

Обычные прямые спицы подходят для вязания носков с последующим сшиванием. Это оптимальный вариант для новичков, не готовых к вязанию по кругу.

Что касается размера спиц, то для простой пряжи до 4 мм толщиной разница должна быть в 1 мм, для более толстой пряжи спицы должны быть толще ее на 1,5-2 мм. Ели толщина нити примерно 4 мм, толщина спицы 6 мм, т.е. №6. Для пушистой пряжи, такой как ангора, мохер или длинноворсовая шерсть требуются спицы на 2-3 мм толще, чем нить.

Дополнительные инструменты и аксессуары

Новичкам лучше всего использовать инструменты, выполненные из дерева или пластмассы, чтобы петли меньше соскальзывали во время вязания. Металлические спицы хороши для опытных мастериц.

Если вы только осваиваете технику вязания, то следует приобрести вспомогательные спицы и дополнительные инструменты:

небольшие наконечники на стержни;

колечко-маркер для отметок окончания ряда;

игла для сшивания, если вяжете на двух спицах;

небольшие острые ножницы для обрезки пряжи;

специальный наперсток с бороздками для предотвращения запутывания нитей.

Как снять мерки и рассчитать плотность вязания носков

Правильные замеры и расчеты — залог комфортной посадки и долговечности носков. Недостаточно просто знать размер ноги, необходимо учесть несколько ключевых параметров.

Как правильно измерить стопу и голень

Измерить ногу сантиметром можно следующим образом:

измерить окружности щиколотки и подъема;

сложить получившиеся числа и умножить на два.

Результат будет равен длине носка. Обхват стопы измеряют в самой широкой части, учитывая, насколько сильно тянется выбранная пряжа — это напрямую влияет на количество петель.

Чтобы определить длину носка, можно воспользоваться и специальной формулой: размер обуви делится на три и умножается на два. Таким образом, длина изделия для человека с 37 размером ноги — 24,6 см.

Как рассчитать количество петель для носков

Чтобы связать удобный носок, можно воспользоваться таблицами, в которых рассчитаны все основные параметры в зависимости от толщины пряжи и размера ноги. Для классических женских носков обычно используют 2–2,5 мм спицы, а средняя плотность составляет 28–32 петли на 10 см полотна. Но точное количество петель зависит от особенностей пряжи, спиц, выбранного узора и плотности вязки.

Размер обуви 36-37 38-39 40-41 42-43 Количество петель наборного края 60 64 64 68 Длина верхней части носка, см 16 16 16 18 Количество петель для пятки 30 32 32 34 Высота стенки пятки в рядах 5,5 6 6,5 7 Количество петель для набора по боковым краям стенки пятки 18 20 21 22 Длина стопы до мыска, см 19,5 20 21,5 23 Убавления для мыска в каждом ряду 7 7 7 8 Общая длина стопы, см 24 25 26,5 28

© Pixabay / Foundry Женщина вяжет © Pixabay / Foundry Женщина вяжет

Способы вязания носков: выберите подходящий вариант

Стереотип, что со спицами вечерами сидят только пенсионерки, давно устарел.

"Еще несколько десятилетий назад бабушки обеспечивали вязаными носочками всю семью. Сейчас стараются научиться вязать молодые женщины и даже мужчины. Вязание - это не только способ создать авторскую неповторимую вещь, но и эффективный метод снятия стресса", — рассказывает Юлия Овчинникова, генеральный директор ООО "Классные Мастера".

Способов вязания носков достаточно много, но наиболее известные из них - на пяти или двух спицах. Любой носок состоит из пяти частей:

манжета;

верхняя часть — голень;

пятка;

основная часть — стопа;

мысок.

Именно в этой последовательности в большинстве случаев и вяжется изделие.

Как связать носки на двух спицах

Вариант вязания изделия на двух спицах достаточно прост. Можно вязать ка со швом, так и без шва. Это один из самых легких способов вязания, подходящий для новичков.

Пошаговый алгоритм: манжета → пятка → мысок

Для манжеты наберите требуемое количество петель, которое нужно для вашего размера. Предварительно рассчитайте или воспользуйтесь данными из таблицы. Провяжите резинкой 1×1 или 2×2 примерно 5-7 сантиметров. Далее вяжется голень: примерно 10-15 сантиметров для взрослой голени и 5-10 см для детского носка. Для вязки пятки сначала разделите все петли на две части — нижняя и верхняя части носка. Свяжите нижнюю часть 4-6 см, получится будущая пятка. Чтобы закруглить пятку разделите петли нижней стороны пятки на три части. Если в остатке одна петля, ее нужно присоединить к средней части. Если две — по одной к боковым частям. Следует связать восемь петель первой части, потом восемь петель средней, а девятую петлю второй части провязать вместе с петлей третьей части. Далее носки нужно повернуть на лицевую сторону. Первую петлю снять, связать восемь петель средней части, девятую — вместе с петлей боковой части лицевой. Снова повернуть, первую петлю снять, провязать восемь петель средней части, девятую вместе с петлей боковой части изнаночной. Таким образом, провязываются только петли средней части, а петли боковых частей присоединяются к ним. В конце работы на спице должно остаться девять петель. Так как после завершения пятки количество петель больше необходимого, его сокращают (этот участок называется клином подъема стопы). Следующая часть носка провязывается до мизинца. Нужно убавить петли так же, как на клине подъема стопы, провязывая по две петли вместе перед кромочными в конце каждого ряда. Когда на спице останется 1/3 часть петель, необходимо поднять петли из кромочных. Первую петлю ряда не снимать, а провязывать лицевой в лицевых рядах и изнаночной в изнаночных. Эту первую петлю следует вязать плотнее. Петли прибавляются до тех пор, пока на спице не останется их расчетное количество. Верхнюю среднюю часть носка нужно вязать также, поднимая петли из кромочных, но, чтобы количество петель оставалось расчетным, в конце каждого ряда убавлять петли тем же способом, что и ранее, провязывая по две петли вместе в конце каждого ряда.

© Pixabay / laterjay Вязаные пинетки © Pixabay / laterjay Вязаные пинетки

При вязке на двух спицах со швом, наберите необходимое количество петель на одну спицу, свяжите резинку и верхнюю часть носка. Высоту и того, и другого можно варьировать.

Для пятки необходимо оставить 21 петлю (не имеет значения, какое общее количество петель было набрано), остальные можно собрать на булавку или протянуть через них нитку, чтобы не распустились. Связав необходимое для пятки количество рядов, например, 14, нужно приступить к самой сложной в любом способе вязания носков части: карману для пятки. Для этого на 15-м ряду провязать 13 петель, а 14-ю и 15-ю соединить вместе, оставшиеся шесть петелек оставить без изменения, перевернуть изделие и повторить действия, оставляя непровязанными шесть петель, а перед ними соединяя две вместе.

В следующих двух рядах алгоритм тот же, но на этот раз нетронутыми остаются уже пять петель, таким образом к концу работы над пяткой на спице остаются семь петель, которые изначально были на середине, а кармашек стал объемным.

Для того чтобы связать основную часть носка, нужно набрать петли по бокам пятки, например, еще по семь с каждой стороны (точное количество для определенного размера можно посмотреть в таблице), удобнее всего это делать с помощью крючка.

Основная часть вяжется до мизинца, участвуют петли, набранные на пятке, и те, которые были оставлены на булавке или нитке.

Для завершения носка нужно убавлять петли в каждом ряду по пять раз, оставшиеся несколько петель стянуть ниткой, а носок сшить.

Типичные ошибки при вязании на двух спицах

Чаще всего ошибки при вязании носков на двух спицах связаны с неправильным расчётом петель или выбором пряжи. Чтобы избежать этого рекомендуется:

перед началом работы связать небольшой образец и измерить плотность вязания. Это поможет точно рассчитать, сколько нужно петель, чтобы носки комфортно сидели на ноге;

проверять размеры — примерять носки в процессе вязки изделия, особенно при вязке манжеты и пятки;

соблюдать равномерное натяжение пряжи, чтобы избежать перекосов и деформации.

© Инфографика Схема вязания спирали © Инфографика Схема вязания спирали

Как связать носки на четырех спицах (классический способ)

В случае вязания на двух парах круговых спиц изделие вяжется попеременно то на одной паре, то на другой. Важный аспект: провязывать петли только теми спицами, на которых они находятся. Причем, передняя сторона носка вяжется одной парой игл, а задняя — другой, поэтому при создании пятки не нужно перераспределять петли. Место перехода от пятки с основной части лучше отметить булавкой.

Набор петель и распределение на спицы

Набранные петли необходимо распределить на две пары спиц, которые располагаются параллельно. Прежде чем приступить к провязыванию первого ряда, первую петлю нужно переместить с левой пары игл на правую и наоборот, протянув через снятую петельку. В результате рабочая нить оказывается в середине соединения петель. После этой манипуляции все петли на одной из пар сдвинуть на леску и расположить эти спицы иглами вниз. Работу начинать на одной паре. После того, как первый ряд будет закончен, его сдвигают вниз, а спицы откладывают, продолжая вязать на второй паре. Такой порядок действий будет продолжаться до самого конца вязки.

Как связать пятку и мысок ровно

Стенка пятки вывязывается первой парой спиц, тыльная сторона — второй.

В лицевых рядах первую петлю снимать как лицевую, затем попеременно одну петлю провязывать лицевой и одну снимать как лицевую, при этом нить протягивать за петлей, последнюю петлю ряда провязывать лицевой.

В изнаночных рядах первую петлю снимать как лицевую, до последней петли все вязать изнаночными, затем последнюю провязать лицевой. Всегда заканчивать изнаночным рядом.

Чашка пятки создается следующим образом: в лицевых рядах последнюю петлю чашечки провязать вместе со следующей петлей лицевой, затем еще одну петлю вязать лицевой. Работу повернуть. Во всех изнаночных рядах первую петлю снять как изнаночную и последнюю петлю чашечки провязать вместе со следующей петлей изнаночной, затем следующую петлю стенки пятки провязать изнаночной и работу снова повернуть. Во всех лицевых рядах первую петлю снимать как лицевую. Так продолжать вязать до тех пор, пока не будут израсходованы все петли.

Для того чтобы сделать переход от пятки к основной части носка, нужно убавлять петли в каждом втором круговом ряду. Для этого отмеченную петлю, находящуюся слева от стенки пятки, провязывать вместе с предыдущей петлей лицевой, а отмеченную петлю, находящуюся справа от стенки пятки, провязывать вместе с последующей.

Основную часть носка вязать снова вкруговую. Важно помнить, что на каждой паре спиц ровно половина петель и работать с ними нужно поочередно. Мысок вяжется классическим способом с помощью убавления петель и стягивается нитью.

© Pixabay / Uki_71 Вязание крючком © Pixabay / Uki_71 Вязание крючком

Как связать носки на пяти спицах

Вязание на пяти спицах быстрый и удобный способ, так как не требует дальнейшего сшивания носка. Процесс вязания прост, основная сложность для новичков — обращение сразу с пятью спицами одновременно.

Равномерное распределение петель

Первое, что нужно сделать — набрать петли. На две спицы, сложенные вместе, набирается необходимое количество петель кратное четырем, после этого петли равномерно распределяются на все четыре спицы и провязывается резинка носка. Вид резинки зависит от предпочтений мастерицы. Классические варианты — одна петля изнаночная, одна лицевая; две изнаночных, две лицевых, либо три изнаночных, три лицевых. Длину резинки можно варьировать, но обычно она составляет 1/4 от общей длины верхней части.

Верхняя часть носка вывязывается лицевыми петлями вкруговую на пять–шесть сантиметров до пятки. В создании пятки участвуют две спицы, после того, как необходимая высота связана, делается "карман" пятки с помощью оставшихся двух спиц. Для этого в процессе необходимо будет подбирать с каждого края готовой части по одной петле на рабочую спицу.

После того, как эта часть носка готова, нужно снова перейти на круговое вязание, набрав необходимое количество петель на пятке согласно данным из таблицы.

На этом этапе создается основная часть изделия лицевыми петлями. Провязав искомую длину, петли следует плавно убавлять, создавая мысок носка.

Убавляются петли чаще всего с двух сторон, но для тонкой ноги подойдет вариант со всех четырех спиц. Когда остается несколько петель, их закрывают и прячут нить внутрь носка.

Как контролировать плотность по кругу

Разные виды пряжи дают разную плотность полотна. Поэтому перед началом работы следует связать небольшой образец, чтобы точно рассчитать количество петель для комфортной носки изделия. Если при наборе петель нить натянута слишком сильно, манжета будет сдавливать ногу — оставьте небольшой запас свободы.

© Инфографика Схема ажурного узора © Инфографика Схема ажурного узора

Как вязать носки круговыми спицами

Метод Magic Loop (магическая петля) позволяет вязать носки с помощью всего одной длинной круговой спицы, избавляя от необходимости пользоваться несколькими чулочными спицами. Петли не спадают со спиц в процессе работы и легче контролировать натяжение нити.

Метод Magic Loop: что важно знать

Техника вязания на одной длинной круговой спице позволяет тренироваться в вязке носков даже новичкам. Чтобы начать работу, наберите четное количество петель по вашему размеру и разделите петли пополам: одна часть для верхней части носка, вторая — для нижней. Протяните леску между петлями, чтобы спицы находились по бокам и замкните вязание в круг. Следите, чтобы петли не перекрутились.

Как избежать перекручивания петель

Перекручивание петель — одна из самых частых проблем при вязании по кругу, особенно у начинающих. Перед соединением в круг разложите набранные петли вдоль спицы и убедитесь, что они не перекручены, затем сложите леску пополам, чтобы петли оказались на двух спицах. Провяжите первый ряд, следите, чтобы петли не перекрутились. Особенно внимательно следите за первыми 3-4 рядами, когда перекручивание еще можно исправить.

Как связать носки крючком (простой способ)

Вязать носки можно и крючком. Работу начинают с вязания мыска. Этот вариант идеально подходит для начинающих мастериц. Мысок вяжется столбиком без накида начиная с пяти воздушных петель и завершая одной соединительной петлей. В зависимости от размера носка вяжется разное количество рядов по специальной схеме прибавления. Как только связано нужное количество петель, еще четыре ряда вяжутся без добавления новых петель. Ступня вяжется полустолбиком с накидом, а пятка столбиком без накида. Голенище нужно вязать по кругу через петли как пяточной, так и носочной частей носка, в основном полустолбиком с накидом.

Набор эластичного края: подробная схема

Эластичный набор петель крючком используется для вязания носков, варежек, гетр и перчаток. Необходимо начинать работу по следующей схеме:

Набрать две воздушные петли. Затем под первую воздушную петлю завести крючок для захвата рабочей нити и вытянуть петлю. Снова захватить нить и провязать две петли на крючке. Повторять действия, только вводить крючок за левую внешнюю стенку петли. Связать таким способом цепочку необходимой длины.

© Pixabay / Hans Вязание двухцветным узором © Pixabay / Hans Вязание двухцветным узором

Узоры, схемы и примеры красивых носков

Мастерицы могут выбрать различные узоры для вязаных изделий: платочная вязка, лицевая гладь, различные резинки или более сложные ажурные или рельефные узоры.

Самый простой способ связать носки с узором — приобрести градиентную пряжу, которая в процессе работы сама сложится в произвольный рисунок. Опытные вязальщицы создают шедевры из ниток разных цветов.

Простые узоры для новичков

Узор платочная вязка выглядит одинаково с обеих сторон. Набирают нужное количество петель и вяжут в каждом ряду только лицевые петли, повторяют узор до нужного размера. При вязке по кругу, требуется чередовать ряды лицевых и изнаночных петель.

Один из самых простых способов вязки узорных носочков — использование двух цветов пряжи. Таким образом, можно выделить резинку, мысок и пятку либо вывязать полоски. Начинающие мастерицы легко справятся с такой работой. Жаккардовый узор — рисунок, созданный из нитей разных цветов. Орнаменты могут быть как простыми, так и сложными, выполняются при помощи спиц лицевой гладью.

Ажурные и ажурно-сетчатые узоры

Большое количество узоров (листочки, косички, ромбики, зигзаги и их вариации) позволяет выбрать ажур на любой вкус. К вязанию таких изделий лучше всего подходить после того, как уже освоены азы мастерства. Ажурные узоры дают больше растяжимости, поэтому для крепких зимних носков лучше выбирать резинку или платочную вязку.

© Инфографика Схема узора "косичка" © Инфографика Схема узора "косичка"

Объемные узоры: косы, плетенка, гиацинт, елочка

Сложные фактурные узоры подходят для опытных мастериц. Рельефный узор в виде сот делает носки теплее и эластичнее и выигрышно смотрится на плотной пряже, придавая дополнительный объем и толщину.

Чтобы сделать узор соты необходимо набрать требуемое количество петель, кратное четырем. Связать первый ряд: две лицевые, две изнаночные, повторять так до конца ряда. Сделать второй ряд: одна изнаночная, две лицевые, одна изнаночная и так до конца ряда. Повторять эти два ряда до нужной длины. Комбинация лицевых и изнаночных петель делает узор рельефным.

© Pixabay / LUM3N Вязаные носки © Pixabay / LUM3N Вязаные носки

Таблица размеров и расхода пряжи для носков

Проще всего пользоваться таблицей, чтобы рассчитать, какое количество пряжи требуется для вязания носков того или иного размера. Так, для носков расход чулочной пряжи средней толщины составляет:

до размера 30/31 — около 50 г;

до размера 38/39 — около 100 г;

от размера 40/41 — около 150 г.

Как ухаживать за вязаными носками, чтобы они служили долго

Правильный уход за вязаными носками значительно продлит срок их службы и сохранит привлекательный внешний вид.

При вязке выполняйте аккуратную обработку краев: прочная резинка и аккуратное выполнение мыска и пятки — залог долговечности.

Стирайте носки вручную или в режиме деликатной стирки с мягкими моющими средствами, предназначенными для шерсти и деликатных тканей.

Никогда не выкручивайте носки, аккуратно отожмите лишнюю влагу и разложите на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Сушите носки вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы не вызвать усадку и деформацию.

© Pixabay / congerdesign Жаккардовый узор © Pixabay / congerdesign Жаккардовый узор

Ответы на частые вопросы о вязании носков

Сколько пряжи нужно на мужские, женские и детские носки?

Расход пряжи может варьироваться в зависимости от толщины пряжи, плотности вязки, узора и высоты носка. На детские носки нужно 50 грамм пряжи, на женские — 100 грамм, на мужские — 150 грамм. Рекомендуется всегда покупать пряжу с небольшим запасом. Для носков с ажурными узорами или с широкой резинкой понадобится немного больше пряжи.

Как уменьшить или увеличить размер готовых носков?

Для уменьшения размера рекомендуется постирать шерстяные носки в теплой воде (около 40°C) и высушить их в сушилке или положить на батарею, такой вариант вызовет усадку. Чтобы растянуть шерстяные носки, нужно смочить их в воде с кондиционером, осторожно потянуть до нужного размера и оставить сохнуть.

Как исправить ошибку без распускания всего носка?

При пропущенной петле используйте крючок, чтобы подхватить нижнюю перемычку петли и создать новую петлю, двигаясь по вертикали вверх — распускать весь участок не нужно. При лишней петле незаметно закройте её, соединив с соседней.

Вывод: какой способ вязания выбрать и что учитывать новичку?