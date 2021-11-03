Лебедев ответил главе Кузбасса на претензию к плакату с горящим кинозалом
Дизайнер Лебедев: плакат с горящим кинозалом был сделан за год до "Зимней вишни"
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев объяснил главе Кузбасса, что плакат с горящим кинозалом был сделан за год до трагедии в "Зимней вишне" и был посвящен фильму "Матильда".
На прошлой неделе в Instagram студии Артемия Лебедева опубликовали серию коллажей к Хэллоину, на одной из них был изображен охваченный пламенем кинозал. Пользователи сети в комментариях написали, что он ассоциируется с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, и это не повод для шуток. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что авторы этого творчества, если у них осталась совесть, должны публично принести извинения кузбассовцам.
Лебедев в своем YouTube-канале заявил, что не согласен с заявлением Цивилева и не считает себя обязанным извиняться. Он пояснил, что его студия ежегодно делает плакаты к различным праздникам и затем хранит в открытом доступе на своем сайте. Плакат с горящим кинозалом был сделан и опубликован ко Дню всех святых в 2017 году как ироничный ответ на негативную реакцию общественности на фильм "Матильда", то есть за год до трагедии в Кемерово.
"В 2018 году в Кемерово произошла ужасная трагедия, невозможно описать горе и страдание людей. И, естественно, сейчас, когда кемеровчане видят этот плакат, они не могут понять, что этот плакат был сделан за год до трагедии. Дорогие кемеровчане, я очень сопереживаю вашей трагедии, это ужасно, но совершенно никакого отношения наш плакат... не имеет отношения к вашей трагедии. Прошу команду губернатора Кузбасса стереть новость и не разжигать вражду и ненависть", - заключил Лебедев.
29 октября, 08:19Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"