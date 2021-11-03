Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/lebedev-1757591309.html
Лебедев ответил главе Кузбасса на претензию к плакату с горящим кинозалом
Лебедев ответил главе Кузбасса на претензию к плакату с горящим кинозалом - РИА Новости, 03.11.2021
Лебедев ответил главе Кузбасса на претензию к плакату с горящим кинозалом
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил главе Кузбасса, что плакат с горящим кинозалом был сделан за год до трагедии в "Зимней вишне" и был посвящен фильму... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:50
2021-11-03T16:50
общество
кемеровская область
артемий лебедев
пожар в торговом центре в кемерово
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/43/1551754300_0:83:2548:1516_1920x0_80_0_0_aef14b9793d32ac4da0ae1926d14f726.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев объяснил главе Кузбасса, что плакат с горящим кинозалом был сделан за год до трагедии в "Зимней вишне" и был посвящен фильму "Матильда".На прошлой неделе в Instagram студии Артемия Лебедева опубликовали серию коллажей к Хэллоину, на одной из них был изображен охваченный пламенем кинозал. Пользователи сети в комментариях написали, что он ассоциируется с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, и это не повод для шуток. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что авторы этого творчества, если у них осталась совесть, должны публично принести извинения кузбассовцам.Лебедев в своем YouTube-канале заявил, что не согласен с заявлением Цивилева и не считает себя обязанным извиняться. Он пояснил, что его студия ежегодно делает плакаты к различным праздникам и затем хранит в открытом доступе на своем сайте. Плакат с горящим кинозалом был сделан и опубликован ко Дню всех святых в 2017 году как ироничный ответ на негативную реакцию общественности на фильм "Матильда", то есть за год до трагедии в Кемерово."В 2018 году в Кемерово произошла ужасная трагедия, невозможно описать горе и страдание людей. И, естественно, сейчас, когда кемеровчане видят этот плакат, они не могут понять, что этот плакат был сделан за год до трагедии. Дорогие кемеровчане, я очень сопереживаю вашей трагедии, это ужасно, но совершенно никакого отношения наш плакат... не имеет отношения к вашей трагедии. Прошу команду губернатора Кузбасса стереть новость и не разжигать вражду и ненависть", - заключил Лебедев.
https://ria.ru/20211101/kuzbass-1757252160.html
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756790141.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/43/1551754300_0:0:2548:1911_1920x0_80_0_0_a17c9f5235f861b8c76f2722bf7463fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, кемеровская область, артемий лебедев, пожар в торговом центре в кемерово, сергей цивилев
16:50 03.11.2021
 
Лебедев ответил главе Кузбасса на претензию к плакату с горящим кинозалом

Дизайнер Лебедев: плакат с горящим кинозалом был сделан за год до "Зимней вишни"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАртемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев объяснил главе Кузбасса, что плакат с горящим кинозалом был сделан за год до трагедии в "Зимней вишне" и был посвящен фильму "Матильда".
На прошлой неделе в Instagram студии Артемия Лебедева опубликовали серию коллажей к Хэллоину, на одной из них был изображен охваченный пламенем кинозал. Пользователи сети в комментариях написали, что он ассоциируется с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, и это не повод для шуток. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что авторы этого творчества, если у них осталась совесть, должны публично принести извинения кузбассовцам.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 17:00
Глава Кузбасса призвал Лебедева извиниться за картинку с горящим кинозалом
Лебедев в своем YouTube-канале заявил, что не согласен с заявлением Цивилева и не считает себя обязанным извиняться. Он пояснил, что его студия ежегодно делает плакаты к различным праздникам и затем хранит в открытом доступе на своем сайте. Плакат с горящим кинозалом был сделан и опубликован ко Дню всех святых в 2017 году как ироничный ответ на негативную реакцию общественности на фильм "Матильда", то есть за год до трагедии в Кемерово.
"В 2018 году в Кемерово произошла ужасная трагедия, невозможно описать горе и страдание людей. И, естественно, сейчас, когда кемеровчане видят этот плакат, они не могут понять, что этот плакат был сделан за год до трагедии. Дорогие кемеровчане, я очень сопереживаю вашей трагедии, это ужасно, но совершенно никакого отношения наш плакат... не имеет отношения к вашей трагедии. Прошу команду губернатора Кузбасса стереть новость и не разжигать вражду и ненависть", - заключил Лебедев.
Фигурантам дела о пожаре в ТЦ Зимняя вишня вынесли приговор. Кадры из суда - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 08:19
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
 
ОбществоКемеровская областьАртемий ЛебедевПожар в торговом центре в КемеровоСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS