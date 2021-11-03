Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/krushenie-1757644507.html
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян - РИА Новости, 03.11.2021
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян
Среди погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском были двое россиян, об этом сообщили в белорусском Минтрансе. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:40
2021-11-03T21:53
происшествия
иркутск
белоруссия
ан-12
чукотка
игорь кобзев
крушение самолета ан-12 под иркутском
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757639150_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_32da135600180839e650c93ac5be8ed8.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Среди погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском были двое россиян, об этом сообщили в белорусском Минтрансе.По данным ведомства, экипаж состоял из семи человек: двоих граждан России, двоих украинцев и троих белорусов."Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более семи тысяч", — добавили в министерстве.Самолет белорусской авиакомпании "Гродно" Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Как сообщил глава губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все находившиеся на борту погибли. Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.В Instagram Кобзев опубликовал список жертв:"Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье", — добавил он.Как отметил Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик, информацию о том, что в Ан-12 могли лететь еще двое гражданских, проверяют.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди версий произошедшего — ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757635216.html
иркутск
белоруссия
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757639150_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_683748a5796c0b2dff2a856e6df2db4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутск, белоруссия, ан-12, чукотка, игорь кобзев, крушение самолета ан-12 под иркутском
20:40 03.11.2021 (обновлено: 21:53 03.11.2021)
 
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян

При крушении самолета Ан-12 под Иркутском погибли семь человек

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ ведет поиски на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудник МЧС РФ ведет поиски на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Среди погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском были двое россиян, об этом сообщили в белорусском Минтрансе.
По данным ведомства, экипаж состоял из семи человек: двоих граждан России, двоих украинцев и троих белорусов.
"Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более семи тысяч", — добавили в министерстве.
Самолет белорусской авиакомпании "Гродно" Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Как сообщил глава губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все находившиеся на борту погибли. Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.
Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
19:42В мире
В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12 после катастрофы в Приангарье
В Instagram Кобзев опубликовал список жертв:
  • капитан Александр Егоров (гражданин России);
  • второй пилот Олег Щучко (гражданин Украины);
  • бортрадист Александр Чуприненко (гражданин Украины);
  • штурман Андрей Сергеев (гражданин Белоруссии);
  • бортмеханик Юрий Кропалев (гражданин России);
  • инженер Дмитрий Гармоненко (гражданин Белоруссии);
  • инженер Максим Карпук (гражданин Белоруссии).
"Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье", — добавил он.
Как отметил Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик, информацию о том, что в Ан-12 могли лететь еще двое гражданских, проверяют.
Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди версий произошедшего — ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета.
Крушение Ан-12 под Иркутском
© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
1 из 8

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
2 из 8

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
3 из 8

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

Документы на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
4 из 8

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service

После крушения самолета завели уголовное дело.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
5 из 8

После крушения самолета завели уголовное дело.

© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
© Фото : МЧС России

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия крушения грузового самолета под Иркутском
6 из 8

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

Обломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение и сгоревшего в Иркутской области
7 из 8

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

Шасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
8 из 8

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
2 из 8

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
4 из 8

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 8

После крушения самолета завели уголовное дело.

© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
6 из 8

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

© Фото : МЧС России
7 из 8

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияИркутскБелоруссияАн-12ЧукоткаИгорь КобзевКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS