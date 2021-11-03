https://ria.ru/20211103/krushenie-1757644507.html

При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян

При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян - РИА Новости, 03.11.2021

При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян

Среди погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском были двое россиян, об этом сообщили в белорусском Минтрансе. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:40

2021-11-03T20:40

2021-11-03T21:53

происшествия

иркутск

белоруссия

ан-12

чукотка

игорь кобзев

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Среди погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском были двое россиян, об этом сообщили в белорусском Минтрансе.По данным ведомства, экипаж состоял из семи человек: двоих граждан России, двоих украинцев и троих белорусов."Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более семи тысяч", — добавили в министерстве.Самолет белорусской авиакомпании "Гродно" Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Как сообщил глава губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все находившиеся на борту погибли. Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.В Instagram Кобзев опубликовал список жертв:"Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье", — добавил он.Как отметил Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик, информацию о том, что в Ан-12 могли лететь еще двое гражданских, проверяют.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди версий произошедшего — ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757635216.html

иркутск

белоруссия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, белоруссия, ан-12, чукотка, игорь кобзев, крушение самолета ан-12 под иркутском