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Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передали в центральный аппарат СК

Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 03.11.2021

Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передали в центральный аппарат СК

Дело о крушении самолета Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат СК РФ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:31

2021-11-03T20:31

2021-11-03T20:31

происшествия

иркутская область

александр бастрыкин

ан-12

игорь кобзев

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дело о крушении самолета Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат СК РФ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Председатель СК РФ (Александр Бастрыкин) поручил расследование крушения Ан-12 в Иркутской области следователям центрального аппарата", - говорится в сообщении.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".

иркутская область

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2021

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происшествия, иркутская область, александр бастрыкин, ан-12, игорь кобзев, крушение самолета ан-12 под иркутском