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В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным
В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным - РИА Новости, 03.11.2021
В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным
КПРФ планирует представить доклад по инциденту с депутатом Валерием Рашкиным после 8 ноября, когда закончится региональная неделя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:30
2021-11-03T18:39
политика
валерий рашкин
николай иванов
госдума рф
кпрф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КПРФ планирует представить доклад по инциденту с депутатом Валерием Рашкиным после 8 ноября, когда закончится региональная неделя, заявил РИА Новости председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов."Партия расследует, разбирается в ситуации, сложившейся вокруг Валерия Федоровича Рашкина", - сказал он.Политик добавил, что партийное заявление по делу Рашкина будет готово после того, как все депутаты вернутся из регионов - после окончания региональной недели."Сейчас депутаты находятся в регионах, и центральный комитет тоже, и контрольно-ревизионная комиссия. Это будет после восьмого числа... тогда, соответственно, будем возвращаться к этому вопросу", - добавил парламентарий и отметил, что по итогам разбирательства будет сформирован доклад для партии.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли шкуру и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
https://ria.ru/20211031/eger-1757111940.html
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политика, валерий рашкин, николай иванов, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
18:30 03.11.2021 (обновлено: 18:39 03.11.2021)
 
В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным

В КПРФ пообещали представить доклад по делу о браконьерстве против Рашкина после 8 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КПРФ планирует представить доклад по инциденту с депутатом Валерием Рашкиным после 8 ноября, когда закончится региональная неделя, заявил РИА Новости председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов.
"Партия расследует, разбирается в ситуации, сложившейся вокруг Валерия Федоровича Рашкина", - сказал он.
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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Егерь рассказал подробности по делу о браконьерстве с участием Рашкина
Политик добавил, что партийное заявление по делу Рашкина будет готово после того, как все депутаты вернутся из регионов - после окончания региональной недели.
"Сейчас депутаты находятся в регионах, и центральный комитет тоже, и контрольно-ревизионная комиссия. Это будет после восьмого числа... тогда, соответственно, будем возвращаться к этому вопросу", - добавил парламентарий и отметил, что по итогам разбирательства будет сформирован доклад для партии.
Кадр из видео задержания подозреваемого в незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина
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Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли шкуру и другие части животного.
Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
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ПолитикаВалерий РашкинНиколай ИвановГосдума РФКПРФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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