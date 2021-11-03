https://ria.ru/20211103/kprf-1757619415.html

В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным

В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным - РИА Новости, 03.11.2021

В КПРФ рассказали, когда представят доклад по инциденту с Рашкиным

КПРФ планирует представить доклад по инциденту с депутатом Валерием Рашкиным после 8 ноября, когда закончится региональная неделя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:30

2021-11-03T18:30

2021-11-03T18:39

политика

валерий рашкин

николай иванов

госдума рф

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. КПРФ планирует представить доклад по инциденту с депутатом Валерием Рашкиным после 8 ноября, когда закончится региональная неделя, заявил РИА Новости председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов."Партия расследует, разбирается в ситуации, сложившейся вокруг Валерия Федоровича Рашкина", - сказал он.Политик добавил, что партийное заявление по делу Рашкина будет готово после того, как все депутаты вернутся из регионов - после окончания региональной недели."Сейчас депутаты находятся в регионах, и центральный комитет тоже, и контрольно-ревизионная комиссия. Это будет после восьмого числа... тогда, соответственно, будем возвращаться к этому вопросу", - добавил парламентарий и отметил, что по итогам разбирательства будет сформирован доклад для партии.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли шкуру и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.

https://ria.ru/20211031/eger-1757111940.html

https://ria.ru/20211030/rashkin-1757010008.html

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756894457.html

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политика, валерий рашкин, николай иванов, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина