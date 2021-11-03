https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757548822.html
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Подмосковье не планирует продлевать режим нерабочих дней, но останется ряд ограничений, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:11
2021-11-03T14:11
2021-11-03T14:41
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подмосковье не планирует продлевать режим нерабочих дней, но останется ряд ограничений, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", - цитируются слова губернатора на телеграм-канале.Воробьев отметил, что работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранят дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.Как сообщил telegram-канал пресс-службы министерства образования региона "Образование Подмосковья", образовательные учреждения Московской области возобновят очную работу с 8 ноября."Образовательные учреждения Подмосковья (школы, детские сады, колледжи, вузы, кружки и секции) возобновляют очную работу с 8 ноября", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, сн_образование, социальный навигатор
14:11 03.11.2021 (обновлено: 14:41 03.11.2021)
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Власти Подмосковья не планируют продлевать нерабочие дни, но оставят некоторые ограничения