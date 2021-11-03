На место крушения Ан-12 направили криминалистов Центрального аппарата СК

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Криминалисты центрального аппарата СК направлены на место крушения Ан-12 под Иркутском по поручению главы ведомства, сообщается на сайте СК РФ."По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", - говорится в сообщении.Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что еще два человека, из сопровождающей компании "Заполярье", могли находиться в самолете, кроме семи членов экипажа, о которых сообщила авиакомпания "Гродно".
Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что еще два человека, из сопровождающей компании "Заполярье", могли находиться в самолете, кроме семи членов экипажа, о которых сообщила авиакомпания "Гродно".
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