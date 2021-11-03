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Инфляция в России в октябре ускорилась до 1,11% в месячном выражении
Инфляция в России в октябре ускорилась до 1,11% в месячном выражении - РИА Новости, 03.11.2021
Инфляция в России в октябре ускорилась до 1,11% в месячном выражении
В октябре инфляция ускорилась до 1,11% в месячном выражении и до 8,13% в годовом, сообщил Росстат. В сентябре показатель составлял 0,6% и 7,4% соответственно. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:31
2021-11-03T20:31
2021-11-03T21:02
экономика
инфляция
санкт-петербург
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В октябре инфляция ускорилась до 1,11% в месячном выражении и до 8,13% в годовом, сообщил Росстат. В сентябре показатель составлял 0,6% и 7,4% соответственно."В октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрем 2020 года — 106,49%", — сказали в ведомстве.В прошедшем месяце в 49 регионах фиксировалось увеличение цен более чем на 1,2%. Самая большой показатель — 2,1% — в Северной Осетии, это связано с ростом стоимости продуктов на 4,1%. В Москве месячная инфляция составила 0,7%, в Санкт-Петербурге — 1,2% (с начала года 5,3% и 6,4% соответственно).По прогнозу Банка России, рост цен по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики он снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.Ранее замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что инфляция в стране близка к пику, но к концу года показатель снизится. Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Госдуму партий заявил, что по разным оценкам, она будет около шести процентов.
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экономика, инфляция, санкт-петербург, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
20:31 03.11.2021 (обновлено: 21:02 03.11.2021)
Инфляция в России в октябре ускорилась до 1,11% в месячном выражении
Росстат: инфляция в России в октябре ускорилась в месячном выражении до 1,11%