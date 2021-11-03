https://ria.ru/20211103/gripp-1757471471.html
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа - РИА Новости, 03.11.2021
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
Осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T02:15
2021-11-03T02:15
2021-11-03T02:15
распространение коронавируса
общество
грипп
кровь
здоровье
россия
коронавирус covid-19
диана ким
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гематолог Диана Ким.По ее словам, к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно.Этим список возможных осложнений после гриппа не исчерпывается."Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению (патологическое снижение тромбоцитов в крови. — Прим. ред.), и поражение суставов, клиника может совершенно разнообразной. Еще одно, не такое частое осложнение — поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга. — Прим. ред.)", —добавила врач.Специалист пояснила, что осложнения проявляются, как правило, в течение месяца после перенесенного гриппа. Чаще всего их причиной является преждевременное возвращение к активной жизни, то есть в момент, когда ослабленная болезнью иммунная система еще не окрепла.Она уточнила, что при спокойном течении гриппа время пребывания на больничном составляет в среднем от десяти дней до двух недель, точный срок в каждом конкретном случае врач определяет индивидуально.
https://ria.ru/20211026/otlichie-1756399332.html
https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9363ba45c3adf4c7aa323759e140a8e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грипп, кровь, здоровье, россия, коронавирус covid-19, диана ким
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
Врач Ким: недолеченный грипп приводит к поражению сердца в виде эндокардитов
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19
. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, гематолог Диана Ким.
По ее словам, к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно.
"Грипп относится к инфекционным тяжелым вирусным заболеваниям и имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать", — предупредила Ким.
Этим список возможных осложнений после гриппа не исчерпывается.
"Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению (патологическое снижение тромбоцитов в крови. — Прим. ред.), и поражение суставов, клиника может совершенно разнообразной. Еще одно, не такое частое осложнение — поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга. — Прим. ред.)", —добавила врач.
Специалист пояснила, что осложнения проявляются, как правило, в течение месяца после перенесенного гриппа. Чаще всего их причиной является преждевременное возвращение к активной жизни, то есть в момент, когда ослабленная болезнью иммунная система еще не окрепла.
"С недолеченным гриппом, когда есть легкие остаточные проявления инфекции, а человек выходит на работу, вероятность получить осложнения более высока, чем у человека, который полностью восстановится и после этого выйдет на работу", — подчеркнула Ким.
Она уточнила, что при спокойном течении гриппа время пребывания на больничном составляет в среднем от десяти дней до двух недель, точный срок в каждом конкретном случае врач определяет индивидуально.