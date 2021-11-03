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Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа - РИА Новости, 03.11.2021
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
Осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T02:15
2021-11-03T02:15
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гематолог Диана Ким.По ее словам, к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно.Этим список возможных осложнений после гриппа не исчерпывается."Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению (патологическое снижение тромбоцитов в крови. — Прим. ред.), и поражение суставов, клиника может совершенно разнообразной. Еще одно, не такое частое осложнение — поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга. — Прим. ред.)", —добавила врач.Специалист пояснила, что осложнения проявляются, как правило, в течение месяца после перенесенного гриппа. Чаще всего их причиной является преждевременное возвращение к активной жизни, то есть в момент, когда ослабленная болезнью иммунная система еще не окрепла.Она уточнила, что при спокойном течении гриппа время пребывания на больничном составляет в среднем от десяти дней до двух недель, точный срок в каждом конкретном случае врач определяет индивидуально.
https://ria.ru/20211026/otlichie-1756399332.html
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общество, грипп, кровь, здоровье, россия, коронавирус covid-19, диана ким
02:15 03.11.2021
 
Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа

Врач Ким: недолеченный грипп приводит к поражению сердца в виде эндокардитов

© Depositphotos / photographee.euГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Осложнения после гриппа во многих случаях могут быть не менее опасными, чем после COVID-19. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гематолог Диана Ким.
По ее словам, к профилактике и лечению гриппа нужно относиться очень серьезно.
"Грипп относится к инфекционным тяжелым вирусным заболеваниям и имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать", — предупредила Ким.
Этим список возможных осложнений после гриппа не исчерпывается.
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"Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению (патологическое снижение тромбоцитов в крови. — Прим. ред.), и поражение суставов, клиника может совершенно разнообразной. Еще одно, не такое частое осложнение — поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга. — Прим. ред.)", —добавила врач.
Специалист пояснила, что осложнения проявляются, как правило, в течение месяца после перенесенного гриппа. Чаще всего их причиной является преждевременное возвращение к активной жизни, то есть в момент, когда ослабленная болезнью иммунная система еще не окрепла.

"С недолеченным гриппом, когда есть легкие остаточные проявления инфекции, а человек выходит на работу, вероятность получить осложнения более высока, чем у человека, который полностью восстановится и после этого выйдет на работу", — подчеркнула Ким.

Она уточнила, что при спокойном течении гриппа время пребывания на больничном составляет в среднем от десяти дней до двух недель, точный срок в каждом конкретном случае врач определяет индивидуально.
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