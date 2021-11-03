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ПСБ организовал консультации МСП по вопросам получения госсубсидий
ПСБ организовал консультации МСП по вопросам получения госсубсидий - РИА Новости, 03.11.2021
ПСБ организовал консультации МСП по вопросам получения госсубсидий
ПСБ проводит консультации для предпринимателей, обращающихся за субсидиями в рамках государственной программы поддержки бизнеса, который ведет свою деятельность РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:32
2021-11-03T12:32
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ПСБ проводит консультации для предпринимателей, обращающихся за субсидиями в рамках государственной программы поддержки бизнеса, который ведет свою деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.Начиная с 1 ноября этого года, предприятия МСП могут подавать в ФНС заявки для получения субсидий как в связи с периодом действия ограничительных мер в регионах страны (карантин), так и в связи с днями, объявленными нерабочими.Пресс-служба банка отмечает, что клиенты могут получить у специалистов контакт-центра ПСБ разъяснения по специально разработанным методическим рекомендациям о порядке подачи заявок на участие в госпрограмме и ответы на вопросы о заполнении формы Федеральной налоговой службы (ФНС).Получить поддержку смогут организации и индивидуальные предприниматели, которые на 10 июля 2021 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства, входят в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики и отвечают определенным условиям. Полный список пострадавших отраслей и условий получения субсидии можно узнать в ПСБ или посмотреть на сайте www.nalog.gov.ru . На каждого работника государство выделит по 12 792 рубля (размер МРОТ), ИП без сотрудников также получат по 12 792 рублей. Эти средства не подлежат последующему возврату.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)
12:32 03.11.2021
 

ПСБ организовал консультации МСП по вопросам получения госсубсидий

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ПСБ проводит консультации для предпринимателей, обращающихся за субсидиями в рамках государственной программы поддержки бизнеса, который ведет свою деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
Начиная с 1 ноября этого года, предприятия МСП могут подавать в ФНС заявки для получения субсидий как в связи с периодом действия ограничительных мер в регионах страны (карантин), так и в связи с днями, объявленными нерабочими.
"ПСБ уже принимает заявки на льготное кредитование в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку, приложить к ней всего два документа и в течение суток получить решение банка, а для наших действующих клиентов предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка. Для новой программы субсидирования бизнеса мы разработали ряд методологических решений, которые позволят предпринимателям значительно сэкономить время и упростить процессы оформления заявок на субсидии", — сказал руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Пресс-служба банка отмечает, что клиенты могут получить у специалистов контакт-центра ПСБ разъяснения по специально разработанным методическим рекомендациям о порядке подачи заявок на участие в госпрограмме и ответы на вопросы о заполнении формы Федеральной налоговой службы (ФНС).
Получить поддержку смогут организации и индивидуальные предприниматели, которые на 10 июля 2021 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства, входят в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики и отвечают определенным условиям. Полный список пострадавших отраслей и условий получения субсидии можно узнать в ПСБ или посмотреть на сайте www.nalog.gov.ru . На каждого работника государство выделит по 12 792 рубля (размер МРОТ), ИП без сотрудников также получат по 12 792 рублей. Эти средства не подлежат последующему возврату.
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