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"Угрожать ядерной войной или встать на колени?" Италия гадает, что делать с Россией
Итальянские СМИ раскритиковали нападки на Россию и Китай на саммите G20 - РИА Новости, 03.11.2021
"Угрожать ядерной войной или встать на колени?" Италия гадает, что делать с Россией
Итальянская газета La Stampa опубликовала заметку журналиста и бывшего редактора Huff Post Italy Маттиа Фелтри о прошедшем в Риме саммите G20. Автор материала... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:55
2021-11-03T15:25
в мире
европа
большая двадцатка
си цзиньпин
сергей лавров
нарендра моди
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Итальянская газета La Stampa опубликовала заметку журналиста и бывшего редактора Huff Post Italy Маттиа Фелтри о прошедшем в Риме саммите G20. Автор материала резко оценил как саму повестку встречи глав государств, так и обвинения, высказанные в адрес России и Китая, лидеры которых присутствовали на мероприятии дистанционно.По мнению Фелтри, вместо конкретных действий встреча "Большой двадцатки" ограничилась пустыми заявлениями, которые не могут впечатлить стремительно опережающие Европу и Штаты страны."Сделайте что-нибудь, иначе все это будет сплошное бла-бла-бла. Сделайте что-нибудь. Хорошая фраза. Но что сделать?" — отметил итальянский журналист.Он добавил, что против более жестких соглашений выступают лидеры Китая, Индии и России, которые представляют интересы трех миллиардов жителей, чьи страны головокружительно обгоняют промышленно развитый Запад. "И как раз в тот момент, когда они собираются догнать нас, их просят сбавить обороты, чтобы меньше загрязнять окружающую среду. Возможно, это недальновидная позиция, как хотите, но они сказали: "Нет, спасибо", — отметил итальянский журналист.Также публицист заявил, что коллективному Западу просто нечего противопоставить сверхдержавам, существующим на общем мировом рынке. "В действительности Китай и Россия даже не сказали "спасибо", просто "нет". Как же их переубедить? Настаивать? Ударить по столу? Угрожать ядерной войной? Встать на колени? Послать экологических активистов в Москву и Пекин? Создается впечатление, что обвинение сверхдержав — просто очередное и еще более удобное бла-бла", — резюмировал Маттиа Фелтри.Шестнадцатая встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября. Из-за пандемии COVID-19 Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай на встрече также представлял глава внешнеполитического ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kreml-1757540625.html
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в мире, европа, большая двадцатка, си цзиньпин, сергей лавров, нарендра моди, россия
14:55 03.11.2021 (обновлено: 15:25 03.11.2021)
 
Итальянские СМИ раскритиковали нападки на Россию и Китай на саммите G20

Газета La Stampa — о саммите G20: "Никакой конкретики, сплошное бла-бла"

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Итальянская газета La Stampa опубликовала заметку журналиста и бывшего редактора Huff Post Italy Маттиа Фелтри о прошедшем в Риме саммите G20. Автор материала резко оценил как саму повестку встречи глав государств, так и обвинения, высказанные в адрес России и Китая, лидеры которых присутствовали на мероприятии дистанционно.
По мнению Фелтри, вместо конкретных действий встреча "Большой двадцатки" ограничилась пустыми заявлениями, которые не могут впечатлить стремительно опережающие Европу и Штаты страны.
"Сделайте что-нибудь, иначе все это будет сплошное бла-бла-бла. Сделайте что-нибудь. Хорошая фраза. Но что сделать?" — отметил итальянский журналист.
Он добавил, что против более жестких соглашений выступают лидеры Китая, Индии и России, которые представляют интересы трех миллиардов жителей, чьи страны головокружительно обгоняют промышленно развитый Запад.
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"И как раз в тот момент, когда они собираются догнать нас, их просят сбавить обороты, чтобы меньше загрязнять окружающую среду. Возможно, это недальновидная позиция, как хотите, но они сказали: "Нет, спасибо", — отметил итальянский журналист.
Также публицист заявил, что коллективному Западу просто нечего противопоставить сверхдержавам, существующим на общем мировом рынке.
"В действительности Китай и Россия даже не сказали "спасибо", просто "нет". Как же их переубедить? Настаивать? Ударить по столу? Угрожать ядерной войной? Встать на колени? Послать экологических активистов в Москву и Пекин? Создается впечатление, что обвинение сверхдержав — просто очередное и еще более удобное бла-бла", — резюмировал Маттиа Фелтри.
Шестнадцатая встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября. Из-за пандемии COVID-19 Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай на встрече также представлял глава внешнеполитического ведомства.
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В миреЕвропаБольшая двадцаткаСи ЦзиньпинСергей ЛавровНарендра МодиРоссия
 
 
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