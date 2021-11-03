https://ria.ru/20211103/g20-1757559667.html

"Угрожать ядерной войной или встать на колени?" Италия гадает, что делать с Россией

Итальянские СМИ раскритиковали нападки на Россию и Китай на саммите G20 - РИА Новости, 03.11.2021

"Угрожать ядерной войной или встать на колени?" Италия гадает, что делать с Россией

Итальянская газета La Stampa опубликовала заметку журналиста и бывшего редактора Huff Post Italy Маттиа Фелтри о прошедшем в Риме саммите G20. Автор материала... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:55

2021-11-03T14:55

2021-11-03T15:25

в мире

европа

большая двадцатка

си цзиньпин

сергей лавров

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Итальянская газета La Stampa опубликовала заметку журналиста и бывшего редактора Huff Post Italy Маттиа Фелтри о прошедшем в Риме саммите G20. Автор материала резко оценил как саму повестку встречи глав государств, так и обвинения, высказанные в адрес России и Китая, лидеры которых присутствовали на мероприятии дистанционно.По мнению Фелтри, вместо конкретных действий встреча "Большой двадцатки" ограничилась пустыми заявлениями, которые не могут впечатлить стремительно опережающие Европу и Штаты страны."Сделайте что-нибудь, иначе все это будет сплошное бла-бла-бла. Сделайте что-нибудь. Хорошая фраза. Но что сделать?" — отметил итальянский журналист.Он добавил, что против более жестких соглашений выступают лидеры Китая, Индии и России, которые представляют интересы трех миллиардов жителей, чьи страны головокружительно обгоняют промышленно развитый Запад. "И как раз в тот момент, когда они собираются догнать нас, их просят сбавить обороты, чтобы меньше загрязнять окружающую среду. Возможно, это недальновидная позиция, как хотите, но они сказали: "Нет, спасибо", — отметил итальянский журналист.Также публицист заявил, что коллективному Западу просто нечего противопоставить сверхдержавам, существующим на общем мировом рынке. "В действительности Китай и Россия даже не сказали "спасибо", просто "нет". Как же их переубедить? Настаивать? Ударить по столу? Угрожать ядерной войной? Встать на колени? Послать экологических активистов в Москву и Пекин? Создается впечатление, что обвинение сверхдержав — просто очередное и еще более удобное бла-бла", — резюмировал Маттиа Фелтри.Шестнадцатая встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября. Из-за пандемии COVID-19 Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай на встрече также представлял глава внешнеполитического ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kreml-1757540625.html

https://ria.ru/20211101/bayden-1757156670.html

европа

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в мире, европа, большая двадцатка, си цзиньпин, сергей лавров, нарендра моди, россия