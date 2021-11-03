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Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направился в Черное море
Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направился в Черное море - РИА Новости, 03.11.2021
Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направился в Черное море
Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщил в Twitter Шестой флот ВМС... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:26
2021-11-03T10:35
в мире
нато
военно-морские силы сша
черное море
неаполь
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщил в Twitter Шестой флот ВМС США."Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.Шестой флот ВМС США сообщил в понедельник, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Как отмечалось, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО - STRIKFORNATO).Ранее ВМС США сообщили, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Средиземном и Черном морях.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
https://ria.ru/20211101/korabl-1757237171.html
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в мире, нато, военно-морские силы сша, черное море, неаполь, сша
10:26 03.11.2021 (обновлено: 10:35 03.11.2021)
 
Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направился в Черное море

Танкер-заправщик John Lenthall направился в Черное море для операций с союзниками по НАТО

© Фото : U.S. Navy / MC2 Jared KingТанкер-заправщик ВМС США John Lenthall
Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jared King
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщил в Twitter Шестой флот ВМС США.
"Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.
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Шестой флот ВМС США сообщил в понедельник, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Как отмечалось, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО - STRIKFORNATO).
Ранее ВМС США сообщили, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Средиземном и Черном морях.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
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В миреНАТОВоенно-морские силы СШАЧерное мореНеапольСША
 
 
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