https://ria.ru/20211103/evro-1757545372.html

Официальный курс евро снизился на 15 копеек

Официальный курс евро снизился на 15 копеек - РИА Новости, 03.11.2021

Официальный курс евро снизился на 15 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 4 ноября, снизился на 14,65 копейки, до 82,8112 рубля, курс доллара - вырос на 0,93 копейки, до 71,4876... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:10

2021-11-03T14:10

2021-11-03T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c65fdae4807cc89cef5d8c3d1ace5bc1.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 4 ноября, снизился на 14,65 копейки, до 82,8112 рубля, курс доллара - вырос на 0,93 копейки, до 71,4876 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,08 копейки, составив 76,5832 рубля.

https://ria.ru/20211025/valyuta-1755903058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евро, центральный банк рф (цб рф), россия