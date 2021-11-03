https://ria.ru/20211103/evro-1757545372.html
Официальный курс евро снизился на 15 копеек
Официальный курс евро снизился на 15 копеек - РИА Новости, 03.11.2021
Официальный курс евро снизился на 15 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 4 ноября, снизился на 14,65 копейки, до 82,8112 рубля, курс доллара - вырос на 0,93 копейки, до 71,4876... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:10
2021-11-03T14:10
2021-11-03T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 4 ноября, снизился на 14,65 копейки, до 82,8112 рубля, курс доллара - вырос на 0,93 копейки, до 71,4876 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,08 копейки, составив 76,5832 рубля.
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евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро снизился на 15 копеек
Официальный курс евро с 4 ноября снизился на 15 копеек, до 82,81 рубля