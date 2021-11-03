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В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни
В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021
В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни
Власти Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:29
2021-11-03T16:29
2021-11-03T16:40
распространение коронавируса
ленинградская область
александр дрозденко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Мы пока это не планируем", - написал он на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос о планах продления нерабочих дней в регионе.Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти приостановили работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. С 8 ноября для их посещения потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не работают в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html
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ленинградская область, александр дрозденко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:29 03.11.2021 (обновлено: 16:40 03.11.2021)
В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни
Губернатор Ленинградской области Дрозденко пока не планирует продлевать нерабочие дни