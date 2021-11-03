https://ria.ru/20211103/drozdenko-1757585441.html

В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни

В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021

В Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни

Власти Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:29

2021-11-03T16:29

2021-11-03T16:40

распространение коронавируса

ленинградская область

александр дрозденко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области пока не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Мы пока это не планируем", - написал он на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос о планах продления нерабочих дней в регионе.Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти приостановили работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. С 8 ноября для их посещения потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не работают в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов.

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии