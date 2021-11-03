https://ria.ru/20211103/distant-1757599861.html

В Тюменской области студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение

В Тюменской области студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 03.11.2021

В Тюменской области студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение

Ученики 5-11 классов средних школ, студенты ссузов и вузов Тюменской области после окончания нерабочих дней до 13 ноября будут обучаться дистанционно, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:21

2021-11-03T17:21

2021-11-03T17:21

распространение коронавируса

общество

школа

дети

тюменская область

здоровье - общество

вузы

россия

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ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Ученики 5-11 классов средних школ, студенты ссузов и вузов Тюменской области после окончания нерабочих дней до 13 ноября будут обучаться дистанционно, сообщил заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень".Дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в учебных заведениях будут приняты после 8 ноября. Они приняты для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции."Что касается учеников 5-11 классов средних школ, студентов учреждений среднего профессионального образования, высших учебных заведений, то принято решение о недельной реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий", - пояснил Райдер в видеообращении к жителям региона.Аналогичное решение принято и по всему спектру программ дополнительного образования детей: кружки, секции, студии, подростковые клубы также с 8 по 13 ноября будут работать дистанционно.Детсады с 8 ноября возобновят работу в штатном режиме, но со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.Перед каникулами в регионе из-за роста заболеваемости сезонными ОРВИ и коронавирусом на карантин было закрыто около 200 классов в школах области. Продление каникул и дистанционное обучение в течение недели позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей, считает Алексей Райдер.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754205753.html

https://ria.ru/20211103/pravila-1757591064.html

тюменская область

россия

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