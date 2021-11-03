https://ria.ru/20211103/detsl-1757586816.html

Могилу Децла ограбили

Могилу Децла ограбили - РИА Новости, 03.11.2021

Могилу Децла ограбили

Мать Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина показала в Instagram момент ограбления могилы ее сына. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:19

2021-11-03T17:19

2021-11-03T17:19

шоубиз

децл (кирилл толмацкий)

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мать Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина показала в Instagram момент ограбления могилы ее сына.Неизвестный мужчина унес с захоронения рэпера на Пятницком кладбище стул. Ирина попросила подписчиков помочь с опознанием личности грабителя.Некоторые пользователи Сети осудили поступок мужчины, другие высказали предположение, что стул могли взять на время – посидеть на участке другой могилы. Также была версия, что мужчиной мог оказаться сотрудник кладбища.Это не первый инцидент, произошедший на могиле артиста. Ранее неизвестные сожгли деревянный крест.

https://ria.ru/20210719/detsl-1741807527.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

децл (кирилл толмацкий), знаменитости, шоу-бизнес