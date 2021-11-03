Могилу Децла ограбили
Мать Децла показала видео ограбления могилы рэпера
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМогила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мать Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина показала в Instagram момент ограбления могилы ее сына.
Неизвестный мужчина унес с захоронения рэпера на Пятницком кладбище стул. Ирина попросила подписчиков помочь с опознанием личности грабителя.
"Хочу обратиться к вам, мои друзья! Кто знает этого "человека " – передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место", – написала женщина.
Некоторые пользователи Сети осудили поступок мужчины, другие высказали предположение, что стул могли взять на время – посидеть на участке другой могилы. Также была версия, что мужчиной мог оказаться сотрудник кладбища.
"С могилы и кладбища брать ничего нельзя, что с головой у людей?" – спрашивали комментаторы.
Это не первый инцидент, произошедший на могиле артиста. Ранее неизвестные сожгли деревянный крест.
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