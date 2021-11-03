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Блогер Хованский по решению суда встретит Новый год в СИЗО

Блогер Хованский по решению суда встретит Новый год в СИЗО - РИА Новости, 03.11.2021

Блогер Хованский по решению суда встретит Новый год в СИЗО

Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста обвиняемому в оправдании терроризма в песне про Норд-Ост блогеру Юрию Хованскому по 8 января... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:06

2021-11-03T18:06

2021-11-03T18:35

происшествия

терроризм

санкт-петербург

юрий хованский

google

microsoft corporation

мовсар бараев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста обвиняемому в оправдании терроризма в песне про Норд-Ост блогеру Юрию Хованскому по 8 января 2022 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Куйбышевский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, сроком по 08.01.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Следствие, обосновывая свое ходатайство, указывает, что срок содержания под стражей Хованского истекает 8 ноября, однако закончить расследование не представляется возможным, так как необходимо получить заключения экспертов по ряду ранее назначенных экспертиз, получить ответы на ранее направленные запросы в службы безопасности "Google LLC" и "Microsoft", получить ответы на поручения, выполнить иные следственные действия.Хованский пояснил, что хочет встретить Новый год дома, с семьей, он активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд, просил суд проявить гуманность и избрать ему домашний арест, либо иную меру, не связанную с заключением под стражу.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом. Защита и сам блогер обжаловали арест в горсуде, но жалобы не были удовлетворены. Сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов".В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, санкт-петербург, юрий хованский, google, microsoft corporation, мовсар бараев, россия