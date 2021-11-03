https://ria.ru/20211103/biometriya-1757592489.html
Минцифры утвердило перечень угроз при обработке биометрических данных
Минцифры утвердило перечень угроз при обработке биометрических данных - РИА Новости, 03.11.2021
Минцифры утвердило перечень угроз при обработке биометрических данных
Минцифры РФ утвердило перечень угроз безопасности, актуальных при использовании биометрических персональных данных, соответствующий приказ министерства... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:52
2021-11-03T16:52
2021-11-03T16:52
общество
безопасность
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
биометрия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ утвердило перечень угроз безопасности, актуальных при использовании биометрических персональных данных, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить… прилагаемый перечень угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных", - говорится в документе.Приведенный перечень также применим при проверке биометрических данных и передаче информации о степени их соответствия физическому лицу в информационных системах организаций, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрии.В перечень в том числе вошли угроза нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных и их компрометация при автоматизированной обработке на пользовательском оборудовании, угрозы безопасности при сборе биометрии в офисах, филиалах или внутренних структурных подразделениях организаций, в том числе - несанкционированный доступ к информации путем использования уязвимостей кода или сетей, внедрения вредоносного ПО.Кроме того, министерство выделяет угрозы безопасности, актуальные при сборе биометрии с использованием мобильных телефонов, планшетов, а также при передаче данных между устройствами. В перечень вошла угроза нарушения доступности данных из-за проблем с программно-аппаратными средствами обработки данных, а также угрозы, которые могут возникнуть при взаимодействии госорганов, предпринимателей, нотариусов и организаций (за исключением финансовых) с информационными системами.
https://ria.ru/20211015/domodedovo-1754767501.html
https://ria.ru/20211013/biometriya-1754303031.html
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общество, безопасность, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, биометрия
Минцифры утвердило перечень угроз при обработке биометрических данных
Минцифры утвердило перечень угроз при использовании биометрических персональных данных
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ
утвердило перечень угроз безопасности, актуальных при использовании биометрических персональных данных, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Утвердить… прилагаемый перечень угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных", - говорится в документе.
Приведенный перечень также применим при проверке биометрических данных и передаче информации о степени их соответствия физическому лицу в информационных системах организаций, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрии.
В перечень в том числе вошли угроза нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных и их компрометация при автоматизированной обработке на пользовательском оборудовании, угрозы безопасности при сборе биометрии в офисах, филиалах или внутренних структурных подразделениях организаций, в том числе - несанкционированный доступ к информации путем использования уязвимостей кода или сетей, внедрения вредоносного ПО.
Кроме того, министерство выделяет угрозы безопасности, актуальные при сборе биометрии с использованием мобильных телефонов, планшетов, а также при передаче данных между устройствами. В перечень вошла угроза нарушения доступности данных из-за проблем с программно-аппаратными средствами обработки данных, а также угрозы, которые могут возникнуть при взаимодействии госорганов, предпринимателей, нотариусов и организаций (за исключением финансовых) с информационными системами.