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Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года
Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года - РИА Новости, 03.11.2021
Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года
Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T06:05
2021-11-03T06:05
экономика
общество
москва
авто
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в распоряжении РИА Новости.Среди драйверов роста — повышенный спрос и дефицит автомобилей. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году, отмечается в исследовании.В Банкавто также проанализировали динамику средних цен за девять месяцев на наиболее востребованные в России модели машин B-класса. Так, сильнее всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo: на 27,4% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем до 1,19 миллиона рублей. Следом идут Lada Vesta (+14,1%, 1 миллион рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 миллионов рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тысяч рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 миллионов рублей).В сегменте SUV B-класса самое большое подорожание зафиксировано у Renault Duster. Его средняя цена по итогам трех кварталов составила 1,33 миллиона рублей (+24,6%), Hyundai Creta в среднем продавали за 1,45 миллиона рублей (+15,4%), а Kia Seltos - за 1,66 миллиона (+11,2%), отмечается в исследовании.
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экономика, общество, москва, авто, россия
06:05 03.11.2021
 
Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года

Исследование Банкавто показало, что цены на автомобили до конца года вырастут еще на 4-5%

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа автомобилей в автосалоне
Продажа автомобилей в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%", - отмечает эксперт Банкавто.
Среди драйверов роста — повышенный спрос и дефицит автомобилей. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году, отмечается в исследовании.
В Банкавто также проанализировали динамику средних цен за девять месяцев на наиболее востребованные в России модели машин B-класса. Так, сильнее всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo: на 27,4% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем до 1,19 миллиона рублей. Следом идут Lada Vesta (+14,1%, 1 миллион рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 миллионов рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тысяч рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 миллионов рублей).
В сегменте SUV B-класса самое большое подорожание зафиксировано у Renault Duster. Его средняя цена по итогам трех кварталов составила 1,33 миллиона рублей (+24,6%), Hyundai Creta в среднем продавали за 1,45 миллиона рублей (+15,4%), а Kia Seltos - за 1,66 миллиона (+11,2%), отмечается в исследовании.
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