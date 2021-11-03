https://ria.ru/20211103/avtomobili-1757477744.html

Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года

Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года - РИА Новости, 03.11.2021

Эксперты считают, что цены на автомобили вновь вырастут до конца года

Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T06:05

2021-11-03T06:05

2021-11-03T06:05

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общество

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авто

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в распоряжении РИА Новости.Среди драйверов роста — повышенный спрос и дефицит автомобилей. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году, отмечается в исследовании.В Банкавто также проанализировали динамику средних цен за девять месяцев на наиболее востребованные в России модели машин B-класса. Так, сильнее всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo: на 27,4% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем до 1,19 миллиона рублей. Следом идут Lada Vesta (+14,1%, 1 миллион рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 миллионов рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тысяч рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 миллионов рублей).В сегменте SUV B-класса самое большое подорожание зафиксировано у Renault Duster. Его средняя цена по итогам трех кварталов составила 1,33 миллиона рублей (+24,6%), Hyundai Creta в среднем продавали за 1,45 миллиона рублей (+15,4%), а Kia Seltos - за 1,66 миллиона (+11,2%), отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20211028/avtokredit-1756606274.html

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2021

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экономика, общество, москва, авто, россия