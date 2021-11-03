https://ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757608294.html

На месте крушения Ан-12 нашли тела шести погибших членов экипажа

На месте крушения Ан-12 нашли тела шести погибших членов экипажа - РИА Новости, 03.11.2021

На месте крушения Ан-12 нашли тела шести погибших членов экипажа

Останки семи погибших обнаружены спасателями на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:49

2021-11-03T17:49

2021-11-03T19:29

происшествия

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757591869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58b92680aeacb177e4ff72288b541163.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Останки семи погибших обнаружены спасателями на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены тела шести и фрагменты седьмого погибшего в катастрофе", - сказал собеседник агентства.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском Первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском 2021-11-03T17:49 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутская область