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Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании - РИА Новости, 03.11.2021
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании
Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:40
2021-11-03T23:12
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, обвиняемый арестован на два месяца.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании 26-летнего Владислава Ширяева, известного как рэпер Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленинградской области.По данным следствия, в ночь на 1 ноября "подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек". Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК России и по двум эпизодам п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством").В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил пять лет и семь месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном — Моргенштерн утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
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ленинградская область
выборгский район
россия
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
20:40 03.11.2021 (обновлено: 23:12 03.11.2021)
 
Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании

В Ленинградской области суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, обвиняемый арестован на два месяца.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании 26-летнего Владислава Ширяева, известного как рэпер Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленинградской области.
По данным следствия, в ночь на 1 ноября "подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек". Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК России и по двум эпизодам п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством").
В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил пять лет и семь месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном — Моргенштерн утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
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