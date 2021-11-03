https://ria.ru/20211103/arest-1757644784.html

Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании

Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании - РИА Новости, 03.11.2021

Суд арестовал рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании

Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:40

2021-11-03T20:40

2021-11-03T23:12

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, обвиняемый арестован на два месяца.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании 26-летнего Владислава Ширяева, известного как рэпер Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленинградской области.По данным следствия, в ночь на 1 ноября "подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек". Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК России и по двум эпизодам п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством").В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил пять лет и семь месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном — Моргенштерн утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.

https://ria.ru/20211103/bloger-1757613741.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)