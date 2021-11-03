https://ria.ru/20211103/an-12-1757615033.html

На борту рухнувшего в Сибири Ан-12 могли находиться еще двое гражданских

На борту рухнувшего в Сибири Ан-12 могли находиться еще двое гражданских - РИА Новости, 03.11.2021

На борту рухнувшего в Сибири Ан-12 могли находиться еще двое гражданских

Помимо семи членов экипажа, на борту разбившегося Ан-12 могли находиться еще два человека, сообщил журналистам Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:10

2021-11-03T18:10

2021-11-03T22:00

крушение самолета ан-12 под иркутском

происшествия

иркутск

иркутская область

ан-12

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Помимо семи членов экипажа, на борту разбившегося Ан-12 могли находиться еще два человека, сообщил журналистам Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик."Нам сейчас (белорусская авиакомпания) "Гродно" не может достоверно сказать, все-таки семь или девять (человек было на борту. — Прим. ред.). Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые заявлены в полете, вопрос по двум гражданским", — рассказал он.По его словам, пока компания "Гродно" подтвердила, что на борту было именно семь членов экипажа.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Как ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все, кто находился на борту Ан-12, погибли — "от пяти до семи человек". Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого. В посольстве Белоруссии агентству заявили, что в авиакатастрофе погибли трое граждан республики. По данным Минтранса, в экипаж входили также два россиянина и два украинца.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757569027.html

иркутск

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета ан-12 под иркутском, происшествия, иркутск, иркутская область, ан-12, россия