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В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление"
В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление" - РИА Новости, 03.11.2021
В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление"
В амстердамском аэропорту Схипхол специальный тягач будет возить от терминала до взлетно-посадочной полосы и обратно самолеты, чтобы они выбрасывали меньше... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T00:58
2021-11-03T00:58
2021-11-03T00:58
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В амстердамском аэропорту Схипхол специальный тягач будет возить от терминала до взлетно-посадочной полосы и обратно самолеты, чтобы они выбрасывали меньше парниковых газов, пишет "Европульс".Первые тестовые испытания такой системы уже завершились: на время буксировки пилоты практически полностью отключали двигатели воздушных судов.Следующий этап начнется летом 2022 года. Планируется, что "экологическое руление" станет стандартной процедурой к 2030 году.Другие европейские аэропорты тоже задумываются об окружающей среде. В Брюсселе, например, вместо газонокосилок начали использовать овец, которые работают экологичнее.
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В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление"
В аэропорту Схипол самолеты будут возить на буксире, чтобы снизить вредные выбросы