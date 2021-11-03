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В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление"

В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление" - РИА Новости, 03.11.2021

В аэропорту Амстердама будут практиковать "экологическое руление"

В амстердамском аэропорту Схипхол специальный тягач будет возить от терминала до взлетно-посадочной полосы и обратно самолеты, чтобы они выбрасывали меньше... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T00:58

2021-11-03T00:58

2021-11-03T00:58

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В амстердамском аэропорту Схипхол специальный тягач будет возить от терминала до взлетно-посадочной полосы и обратно самолеты, чтобы они выбрасывали меньше парниковых газов, пишет "Европульс".Первые тестовые испытания такой системы уже завершились: на время буксировки пилоты практически полностью отключали двигатели воздушных судов.Следующий этап начнется летом 2022 года. Планируется, что "экологическое руление" станет стандартной процедурой к 2030 году.Другие европейские аэропорты тоже задумываются об окружающей среде. В Брюсселе, например, вместо газонокосилок начали использовать овец, которые работают экологичнее.

https://ria.ru/20211102/ischeznovenie-1757325653.html

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экология, аэропорт, амстердам, нидерланды, брюссель, новости - туризм, пассажиры, туризм, стиль жизни