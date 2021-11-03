23:57 03.11.2021 (обновлено: 23:58 03.11.2021)
В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера в "черный список"
В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера Валентина Томусяка в "черный список"
КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины ошибочно внесло в "черный список" украинского актера Валентина Томусяка, сообщила его жена Екатерина.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется, недавно по представлению Службы безопасности Украины в него внесли еще 30 человек, в том числе Томусяка.
"На мой взгляд, это связано с российской картиной "Солнцепек". Мы ее не видели, но и никакого отношения к ней не имеем. Насколько я знаю, в этом фильме речь идет о войне на Донбассе", - сказала жена артиста изданию Vesti.ua.
По ее словам, на российском сайте о кино и театре "кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актеров, занятых в этой картине".
"Мы об этом узнали еще месяц назад, но я сразу же написала на этот сайт, и его быстро убрали из этого списка", - добавила она.
"Меня возмущает то, что люди, перед тем как внести мужа в "черный список", не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в "черный список", - считает Екатерина.
Она добавила, что уже связалась со СБУ и Минкультом с просьбой разобраться в этой ситуации.
Сам актер в комментарии изданию сообщил, что первый раз слышит о том, что его внесли в "черный список" Минкульта, и даже не представляет себе, что могло стать причиной.