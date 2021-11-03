https://ria.ru/20211103/akter-1757661568.html

В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера в "черный список"

В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера в "черный список" - РИА Новости, 03.11.2021

В Киеве Минкульт ошибочно внес украинского актера в "черный список"

Министерство культуры и информационной политики Украины ошибочно внесло в "черный список" украинского актера Валентина Томусяка, сообщила его жена Екатерина. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:57

2021-11-03T23:57

2021-11-03T23:58

украина

сергей пенкин

валерия (алла перфилова)

служба безопасности украины

министерство культуры украины

юлия чичерина

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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины ошибочно внесло в "черный список" украинского актера Валентина Томусяка, сообщила его жена Екатерина.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется, недавно по представлению Службы безопасности Украины в него внесли еще 30 человек, в том числе Томусяка."На мой взгляд, это связано с российской картиной "Солнцепек". Мы ее не видели, но и никакого отношения к ней не имеем. Насколько я знаю, в этом фильме речь идет о войне на Донбассе", - сказала жена артиста изданию Vesti.ua.По ее словам, на российском сайте о кино и театре "кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актеров, занятых в этой картине"."Мы об этом узнали еще месяц назад, но я сразу же написала на этот сайт, и его быстро убрали из этого списка", - добавила она."Меня возмущает то, что люди, перед тем как внести мужа в "черный список", не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в "черный список", - считает Екатерина.Она добавила, что уже связалась со СБУ и Минкультом с просьбой разобраться в этой ситуации.Сам актер в комментарии изданию сообщил, что первый раз слышит о том, что его внесли в "черный список" Минкульта, и даже не представляет себе, что могло стать причиной.

https://ria.ru/20211103/mova-1757657370.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сергей пенкин, валерия (алла перфилова), служба безопасности украины, министерство культуры украины, юлия чичерина