Военный эксперт прокомментировал назначение Яроша советником главкома ВСУ
Эксперт Леонков: назначение Яроша говорит о готовности Киева к масштабной войне в Донбассе
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош на посту советника главкома ВСУ будет заниматься идеологической обработкой украинской армии, назначение известного сторонника "партии войны" говорит о готовности Киева начать масштабное наступление в Донбассе, считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
"Понятно дело, что Яроша взяли на эту должность, чтобы укреплять идеологическую составляющую действий украинской армии, особенно на Донбассе. Вряд ли он что-то понимает в военном искусстве, но в качестве некоего политического комиссара он вполне подходит сегодняшним киевским властям. Думаю, что данное назначение нужно было им для того, чтобы не допустить шатания в верхних эшелонах командования ВСУ по вопросам применения силы", - сказал он РИА Новости.
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Эксперт напомнил, что после громких поражений под Иловайском и Дебальцево ВС Украины за последние четыре года прошли переподготовку по множеству направлений, по которым их тренировали специалисты из стран НАТО.
"Сейчас им не хватает лишь одного – воли, чтобы выполнить приказ о нападении на Донбасс. Назначение Яроша, последовательного сторонника "партии войны", открыто призывающего к силовому возвращению не только Донбасса, но и Крыма, советником главкома ВСУ говорит о том, что морально Киев к войне готов", - пояснил Леонков.
Собеседник агентства подчеркнул, что данное кадровое решение является исключительно внутренним делом Украины, при этом "Россия готова к любому развитию событий на Украине".
"Москва неоднократно заявляла, что не одобрит силовое решение конфликта на Донбассе. Мало того, если мирное население непризнанных республик будет в опасности, а по факту им грозит геноцид, Россия не останется в стороне. И, как мне кажется, ждать осталось недолго – Минские соглашения не работают, Киев не договороспособен. Полагаю, что, когда РФ пойдёт на решительные ответные действия, первым таким шагом станет отзыв главы нашей дипмиссии из Киева", - заключил Леонков.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России