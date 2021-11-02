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Военный эксперт прокомментировал назначение Яроша советником главкома ВСУ
Военный эксперт прокомментировал назначение Яроша советником главкома ВСУ - РИА Новости, 02.11.2021
Военный эксперт прокомментировал назначение Яроша советником главкома ВСУ
Бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош на посту советника главкома ВСУ будет заниматься идеологической обработкой украинской армии, назначение известного... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:47
2021-11-02T14:47
в мире
украина
дмитрий ярош
вооруженные силы украины
донбасс
алексей леонков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош на посту советника главкома ВСУ будет заниматься идеологической обработкой украинской армии, назначение известного сторонника "партии войны" говорит о готовности Киева начать масштабное наступление в Донбассе, считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков."Понятно дело, что Яроша взяли на эту должность, чтобы укреплять идеологическую составляющую действий украинской армии, особенно на Донбассе. Вряд ли он что-то понимает в военном искусстве, но в качестве некоего политического комиссара он вполне подходит сегодняшним киевским властям. Думаю, что данное назначение нужно было им для того, чтобы не допустить шатания в верхних эшелонах командования ВСУ по вопросам применения силы", - сказал он РИА Новости.Эксперт напомнил, что после громких поражений под Иловайском и Дебальцево ВС Украины за последние четыре года прошли переподготовку по множеству направлений, по которым их тренировали специалисты из стран НАТО.Собеседник агентства подчеркнул, что данное кадровое решение является исключительно внутренним делом Украины, при этом "Россия готова к любому развитию событий на Украине"."Москва неоднократно заявляла, что не одобрит силовое решение конфликта на Донбассе. Мало того, если мирное население непризнанных республик будет в опасности, а по факту им грозит геноцид, Россия не останется в стороне. И, как мне кажется, ждать осталось недолго – Минские соглашения не работают, Киев не договороспособен. Полагаю, что, когда РФ пойдёт на решительные ответные действия, первым таким шагом станет отзыв главы нашей дипмиссии из Киева", - заключил Леонков.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html
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в мире, украина, дмитрий ярош, вооруженные силы украины, донбасс, алексей леонков, ситуация в днр и лнр
14:47 02.11.2021
 
Военный эксперт прокомментировал назначение Яроша советником главкома ВСУ

Эксперт Леонков: назначение Яроша говорит о готовности Киева к масштабной войне в Донбассе

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош
Украинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош на посту советника главкома ВСУ будет заниматься идеологической обработкой украинской армии, назначение известного сторонника "партии войны" говорит о готовности Киева начать масштабное наступление в Донбассе, считает известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
"Понятно дело, что Яроша взяли на эту должность, чтобы укреплять идеологическую составляющую действий украинской армии, особенно на Донбассе. Вряд ли он что-то понимает в военном искусстве, но в качестве некоего политического комиссара он вполне подходит сегодняшним киевским властям. Думаю, что данное назначение нужно было им для того, чтобы не допустить шатания в верхних эшелонах командования ВСУ по вопросам применения силы", - сказал он РИА Новости.
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Эксперт напомнил, что после громких поражений под Иловайском и Дебальцево ВС Украины за последние четыре года прошли переподготовку по множеству направлений, по которым их тренировали специалисты из стран НАТО.
"Сейчас им не хватает лишь одного – воли, чтобы выполнить приказ о нападении на Донбасс. Назначение Яроша, последовательного сторонника "партии войны", открыто призывающего к силовому возвращению не только Донбасса, но и Крыма, советником главкома ВСУ говорит о том, что морально Киев к войне готов", - пояснил Леонков.
Собеседник агентства подчеркнул, что данное кадровое решение является исключительно внутренним делом Украины, при этом "Россия готова к любому развитию событий на Украине".
"Москва неоднократно заявляла, что не одобрит силовое решение конфликта на Донбассе. Мало того, если мирное население непризнанных республик будет в опасности, а по факту им грозит геноцид, Россия не останется в стороне. И, как мне кажется, ждать осталось недолго – Минские соглашения не работают, Киев не договороспособен. Полагаю, что, когда РФ пойдёт на решительные ответные действия, первым таким шагом станет отзыв главы нашей дипмиссии из Киева", - заключил Леонков.
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