https://ria.ru/20211102/yarosh-1757355183.html

Экс-лидера "Правого сектора"* Яроша назначили советником командующего ВСУ

Экс-лидера "Правого сектора"* Яроша назначили советником командующего ВСУ - РИА Новости, 02.11.2021

Экс-лидера "Правого сектора"* Яроша назначили советником командующего ВСУ

Бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ, сообщил он на своей странице в фейсбуке. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:41

2021-11-02T12:41

2021-11-02T13:12

в мире

украина

дмитрий ярош

правый сектор

вооруженные силы украины

валерий залужный

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ, сообщил он на своей странице в фейсбуке."Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины", — написал Ярош."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.В ноябре 2014 года Верховный суд России признал его экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года "Правый сектор"* внесли в реестр запрещенных организаций.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210603/ukraina-1735300167.html

украина

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2021

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в мире, украина, дмитрий ярош, правый сектор, вооруженные силы украины, валерий залужный