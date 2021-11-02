https://ria.ru/20211102/vuchich-1757380653.html

Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго

Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго - РИА Новости, 02.11.2021

Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго

Президент Сербии Александр Вучич задал вопросы мировым державам по "зеленой повестке" на саммите ООН СОР26 по климатическим изменениям в Глазго, а также... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:30

2021-11-02T14:30

2021-11-02T14:30

экология

оон

сербия

глазго (город)

уильям шекспир

александр вучич

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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич задал вопросы мировым державам по "зеленой повестке" на саммите ООН СОР26 по климатическим изменениям в Глазго, а также цитировал Уильяма Шекспира.По словам сербского лидера, согласно модели экономического развития Сербии до 2050 года, власти страны видят, что принятие климатических мер позитивно отразится на занятости населения, будет оптимальным для создания новых рабочих мест и новых отраслей промышленности, которые еще не существуют."Один миллиард евро был собран в первой акции с "зелеными облигациями" в Сербии, что ясно подтверждает доверие иностранных инвесторов к нашей зеленой повестке, а также к экономической и политической стабильности в нашей стране. Средства от "зеленых облигаций" будут использованы для развития обновляемых источников энергии, водопользования, профилактики загрязнений и развития и диверсификации экономики", - заявил глава государства.Однако он указал, что по теме саммита в части мер по изменениям климата у него есть несколько вопросов, на которые пока нет ответов от мировых держав."Как мы будем финансировать эту деятельность? Мы слышали о триллионах долларов, которые будут в нашем распоряжении. Мой вопрос, каковы будут проценты, каковы сроки и условия для получения этих объемов денег и как мы будем решать этот вопрос?" - сказал Вучич."Как мы будем относиться к АЭС? Мы все их закроем или будем строить новые? Как мы будем относиться к природному газу, и как будем обеспечивать определенные цены на газ, а также электричество? Я приехал из Эдинбурга в Глазго на электромобиле, как мы будем добывать и перерабатывать литий, никель, кобальт и многие другие минералы?", - спросил сербский лидер.В завершение он процитировал слова Уильяма Шекспира "У земли есть музыка для тех, кто её слушает", и подчеркнул, что пора услышать "плач матери Земли" ради будущих поколений.

https://ria.ru/20211101/glazgo-1757228797.html

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глазго (город)

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экология, оон, сербия, глазго (город), уильям шекспир, александр вучич