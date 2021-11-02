Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/vuchich-1757380653.html
Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго
Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго - РИА Новости, 02.11.2021
Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго
Президент Сербии Александр Вучич задал вопросы мировым державам по "зеленой повестке" на саммите ООН СОР26 по климатическим изменениям в Глазго, а также... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:30
2021-11-02T14:30
экология
оон
сербия
глазго (город)
уильям шекспир
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич задал вопросы мировым державам по "зеленой повестке" на саммите ООН СОР26 по климатическим изменениям в Глазго, а также цитировал Уильяма Шекспира.По словам сербского лидера, согласно модели экономического развития Сербии до 2050 года, власти страны видят, что принятие климатических мер позитивно отразится на занятости населения, будет оптимальным для создания новых рабочих мест и новых отраслей промышленности, которые еще не существуют."Один миллиард евро был собран в первой акции с "зелеными облигациями" в Сербии, что ясно подтверждает доверие иностранных инвесторов к нашей зеленой повестке, а также к экономической и политической стабильности в нашей стране. Средства от "зеленых облигаций" будут использованы для развития обновляемых источников энергии, водопользования, профилактики загрязнений и развития и диверсификации экономики", - заявил глава государства.Однако он указал, что по теме саммита в части мер по изменениям климата у него есть несколько вопросов, на которые пока нет ответов от мировых держав."Как мы будем финансировать эту деятельность? Мы слышали о триллионах долларов, которые будут в нашем распоряжении. Мой вопрос, каковы будут проценты, каковы сроки и условия для получения этих объемов денег и как мы будем решать этот вопрос?" - сказал Вучич."Как мы будем относиться к АЭС? Мы все их закроем или будем строить новые? Как мы будем относиться к природному газу, и как будем обеспечивать определенные цены на газ, а также электричество? Я приехал из Эдинбурга в Глазго на электромобиле, как мы будем добывать и перерабатывать литий, никель, кобальт и многие другие минералы?", - спросил сербский лидер.В завершение он процитировал слова Уильяма Шекспира "У земли есть музыка для тех, кто её слушает", и подчеркнул, что пора услышать "плач матери Земли" ради будущих поколений.
https://ria.ru/20211101/glazgo-1757228797.html
сербия
глазго (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, оон, сербия, глазго (город), уильям шекспир, александр вучич
14:30 02.11.2021
 
Вучич процитировал Шекспира на саммите в Глазго

Вучич на саммите в Глазго задавал вопросы мировым державам и цитировал Шекспира

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич задал вопросы мировым державам по "зеленой повестке" на саммите ООН СОР26 по климатическим изменениям в Глазго, а также цитировал Уильяма Шекспира.
По словам сербского лидера, согласно модели экономического развития Сербии до 2050 года, власти страны видят, что принятие климатических мер позитивно отразится на занятости населения, будет оптимальным для создания новых рабочих мест и новых отраслей промышленности, которые еще не существуют.
"Один миллиард евро был собран в первой акции с "зелеными облигациями" в Сербии, что ясно подтверждает доверие иностранных инвесторов к нашей зеленой повестке, а также к экономической и политической стабильности в нашей стране. Средства от "зеленых облигаций" будут использованы для развития обновляемых источников энергии, водопользования, профилактики загрязнений и развития и диверсификации экономики", - заявил глава государства.
Однако он указал, что по теме саммита в части мер по изменениям климата у него есть несколько вопросов, на которые пока нет ответов от мировых держав.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:35
Премьер Чехии прокомментировал саммит по климату в Глазго
"Как мы будем финансировать эту деятельность? Мы слышали о триллионах долларов, которые будут в нашем распоряжении. Мой вопрос, каковы будут проценты, каковы сроки и условия для получения этих объемов денег и как мы будем решать этот вопрос?" - сказал Вучич.
"Как мы будем относиться к АЭС? Мы все их закроем или будем строить новые? Как мы будем относиться к природному газу, и как будем обеспечивать определенные цены на газ, а также электричество? Я приехал из Эдинбурга в Глазго на электромобиле, как мы будем добывать и перерабатывать литий, никель, кобальт и многие другие минералы?", - спросил сербский лидер.
В завершение он процитировал слова Уильяма Шекспира "У земли есть музыка для тех, кто её слушает", и подчеркнул, что пора услышать "плач матери Земли" ради будущих поколений.
 
ЭкологияООНСербияГлазго (город)Уильям ШекспирАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию