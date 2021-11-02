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В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной
В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной - РИА Новости, 02.11.2021
В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной
Старейший в стране, по версии Книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни в Северной Осетии,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:53
2021-11-02T16:53
2021-11-02T16:54
общество
великая отечественная война (1941-1945)
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Старейший в стране, по версии Книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло."Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории", - написал Меняйло на своей странице в Facebook.Он отметил, что Марзоев был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Он участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошел до Австрии.По данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года и в возрасте 105 лет являлся старейшим в стране ветераном Великой Отечественной войны.
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общество, великая отечественная война (1941-1945), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия
16:53 02.11.2021 (обновлено: 16:54 02.11.2021)
В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной
Старейший в России ветеран Великой Отечественной Тимофей Марзоев умер на 106-м году жизни