https://ria.ru/20211102/veteran-1757410282.html

В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной

В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной - РИА Новости, 02.11.2021

В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной

Старейший в стране, по версии Книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни в Северной Осетии,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:53

2021-11-02T16:53

2021-11-02T16:54

общество

великая отечественная война (1941-1945)

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

россия

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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Старейший в стране, по версии Книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло."Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории", - написал Меняйло на своей странице в Facebook.Он отметил, что Марзоев был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Он участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошел до Австрии.По данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года и в возрасте 105 лет являлся старейшим в стране ветераном Великой Отечественной войны.

россия

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2021

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общество, великая отечественная война (1941-1945), республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия