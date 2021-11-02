https://ria.ru/20211102/ukraina-1757457896.html

В Киеве рассчитывают на увеличение военной помощи США

В Киеве рассчитывают на увеличение военной помощи США - РИА Новости, 02.11.2021

В Киеве рассчитывают на увеличение военной помощи США

Командующий Объединенными силами ВС Украины Александр Павлюк рассчитывает, что военная помощь США Киеву будет наращиваться. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T21:27

2021-11-02T21:27

2021-11-02T21:27

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сша

вашингтон (город)

барак обама

дональд трамп

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Командующий Объединенными силами ВС Украины Александр Павлюк рассчитывает, что военная помощь США Киеву будет наращиваться.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины.По его словам, Киев благодарен правительству США за всю помощь, потому что с 2014 года на Украине была большая нехватка станций артиллерийской разведки, средств связи, станций контрснайперской борьбы, средств ночного наблюдения и беспилотных летательных аппаратов.Ранее Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.

https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html

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сша

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в мире, киев, сша, вашингтон (город), барак обама, дональд трамп, вооруженные силы украины, javelin (птрк), ллойд остин